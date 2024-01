A Copa São Paulo de Futebol Júnior definiu nesta quarta-feira os últimos classificados para as quartas de final do torneio. O Aster, algo do Palmeiras, eliminou o Atlético Guaratinguetá com um gol no apagar das luzes. Já o Coritiba despachou o Ibrachina, equipe da Mooca, nos pênaltis. As outras equipes que avançaram foram Flamengo e Cruzeiro, que fez 3 a 0 contra o Santos.

Confira os resultados de hoje

Ibrachina 1 (2) x (4) 1 Coritiba

Atlético Guaratinguetá 1 x 2 Aster

Botafogo de Ribeirão Preto 1 x 2 Flamengo

Santos 0 x 3 Cruzeiro