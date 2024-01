A Copa São Paulo de Futebol Júnior está em sua rodada decisiva da fase de grupos. Restam poucas vagas em disputa para as etapas mata-mata do torneio mais importante envolvendo as promessas do futebol brasileiro. Em campo, nesta terça-feira, houve jogo de sete gols protagonizado pelo Criciúma e goleada do Juventude. Entre os grandes, São Paulo, Inter e Flu decepcionaram ao perderem seus jogos. Todos, mesmo assim, conseguiram avançar de fase, assim como o Corinthians, que empatou com o Marília.

Grupo 1

(4º) Atlético Gloriense 2 x 2 Ponte Preta (2º)

(1º) Tanabi 2 x 1 Vila Nova (3º)

Grupo 3

(1º) Coimbra 4 x 0 Sampaio Corrêa (4º)

(2º) Mirassol 1 x 1 ABC (3º)

Grupo 4

(3º) Serra Branca 0 x 2 Figueirense (2º)

(4º) Inter de Bebedouro 2 x 6 Grêmio (1º)

Continua após a publicidade

Grupo 6

(3º) Jacuipense 1 x 1 Novorizontino (2º)

(4º) Comercial de Ribeirão Preto 1 x 2 Chapecoense (1º)

Grupo 7

(3º) Porto Vitória 2 x 1 Carajás (4º)

(1º) Ferroviária 2 x 1 São Paulo (2º)

Grupo 9

(3º) Operário de Ponta Grossa 0 x 3 Guarani (2º)

(4º) Tupã 0 x 3 Atlético Goianiense (1º)

Grupo 10

Continua após a publicidade

(4º) Ji-Paraná 2 x 0 Bangu (3º)

(2º) Marília 0 x 0 Corinthians (1º)

Grupo 11

(4º) Castanhal 2 x 4 CRB (2º)

(3º) Vocem 0 x 2 Fortaleza (1º)

Fortaleza ganha do Vocem e termina a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Foto: Felipe Honorato/ FEC

Grupo 12

(4º) Santa Cruz de Riachuelo 0 x 4 Velo Clube (3º)

(1º) XV de Jaú 2 x 1 Internacional (2º)

Grupo 13

Continua após a publicidade

São Raimundo-RR 1 x 2 Lagarto-SE

São Carlense 2 x 1 Fluminense

Grupo 14

(4º) Atlético-CE 1 x 2 Ituano (2º)

(3º) Itapirense 3 x 4 Criciúma (1º)

Grupo 25

(4º) Conquista FC 2 x 3 Portuguesa Santista (3º)

(2º) EC São Bernardo 1 x 4 Juventude (1º)

Grupo 32