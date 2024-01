A Copa São Paulo de Futebol Júnior inicia nesta terça-feira a disputa das oitavas de final. Ao todo, 16 equipes continuam sonhando o principal título envolvendo as categorias de base do País. A disputa desta etapa se estende até quarta-feira. Nove equipes representam o Estado de São Paulo. O torneio ainda tem representantes do Paraná (2), Minas Gerais (2), Rio de Janeiro (1), Rio Grande do Sul (1) e Alagoas (1).

Confira a lista de jogos das oitavas de final e saiba horário e onde assistir ao vivo:

Terça-feira - 16/01

18h30 - Corinthians x CRB - Marília - SporTV e Premiere

- Marília - e 20h - Novorizontino x São Paulo - Araraquara - CazéTV

- Araraquara - 21h - Athletico-PR x Grêmio - Franca - SporTV e Premiere

- Franca - e 21h40 - Ituano x América-MG - São Carlos - CazéTV

Ferroviária x São Paulo Foto: Célio Messias/São Paulo FC

Quarta-feira - 17/01

Continua após a publicidade