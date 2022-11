Coreia do Sul e Gana protagonizaram um grande jogo nesta segunda-feira, 28, na Copa do Mundo de 2022 pelo grupo H. A seleção de Gana abriu 2 a 0 contra os sul-coreanos, chegou a levar o empate, mas conseguiu um gol no segundo tempo que sacramentou a vitória ganesa por 3 a 2.

Com o resultado, Gana se mantém viva na competição. A Coreia do Sul ainda pode se classificar para as oitavas, mas já não depende só de si mesma. No outro jogo do grupo, Portugal e Uruguai se enfrentam nesta segunda, às 16h.

Coreia do Sul 2 x 3 Gana: assista aos melhores momentos do jogo pelo Grupo H da Copa do Mundo