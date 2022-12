A Coreia do Sul é uma das zebras da Copa do Mundo ao derrotar Portugal por 2 a 1, de virada e com gol nos minutos finais, e garantir classificação às oitavas de final. O resultado pode colocar os asiáticos no caminho do Brasil na próxima fase. Principal nome sul-coreano, Son fez grande jogada na reta final de partida e achou lindo passe para Hwang marcar o gol decisivo.

Coreia do Sul 2x1 Portugal: assista aos gols e melhores momentos