Coreia do Sul x Portugal: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Na tarde desta sexta-feira (2), os grupos da Copa do Mundo do Catar vão definir os últimos classificados para as oitavas de final. Às 12h, Coreia do Sul e Portugal se enfrentam no Education City Stadium, no Catar.

A partida é um tudo ou nada para a Coreia do Sul. Com apenas um ponto em dois jogos, a seleção asiática precisa da vitória para ter chances de se classificar para a próxima fase. Colocando todas as fichas em Son, os coreanos sabem qual a combinação precisam.

Além de vencer, a Coreia do Sul precisa que Gana não vença o Uruguai. Se a seleção africana empatar, os coreanos precisam vencer por dois gols. Em caso de vitória uruguaia, a diferença não pode ser maior que três gols.

Do outro lado, Portugal busca garantir a primeira posição no grupo. Para isso, graças as duas vitórias nas duas primeiras rodadas, a seleção precisa de apenas um ponto.

Apesar disso, é provável que Portugal não poupe muitos atletas que atuaram a maior parte dos minutos no Catar. Com isso, Cristiano Ronaldo deve ser titular mais uma vez nesta sexta-feira.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Coreia do Sul e Portugal acontecerá nesta sexta-feira às 12h (pelo horário de Brasília), no Education City Stadium.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

COREIA DO SUL X PORTGUAL

COREIA DO SUL - Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae e Kim Jin-su; Jung Woo-Young, Hwang In-beom e Lee Jae-sung; Na Sang-ho, Son Heung-min e Hwang Ui-jo. Técnico: Sérgio Costa (auxiliar)

PORTUGAL- Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias e Raphael Guerreiro; Rúben Neves, William Carvalho e Bruno Fernandes; João Félix, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo. Técnico: Fernando Santos.

QUEM APITA?

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistente 1: Ezequiel Brailovsky (ARG)

Assistente 2: Gabriel Chade (ARG)

Quarto árbitro: Maguette Ndiaye (SEN)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, a Coreia do Sul estreou empatando com o Uruguai, em 0 a 0, e depois foi derrotado por Gana, por 3 a 2.

Já Portugal abriu sua campanha no Catar vencendo Gana, por 3 a 2, e depois venceu o Uruguai, por 2 a 0.