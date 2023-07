Corinthians 0 x 1 RB Bragantino: assista ao gol e aos melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Renovado e, mais uma vez, com muitos jovens no time, o Corinthians lutou até o fim, mas não conseguiu evitar a derrota em casa para o Red Bull Bragantino neste domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Os visitantes abriram o placar no primeiro tempo, controlando as ações do jogo, e seguraram os ataques dos donos da casa na etapa final para garantir a importante vitória.