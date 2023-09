O Corinthians levou a melhor sobre o Botafogo, nesta sexta-feira, e conseguiu uma importante vitória por 1 a 0 pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Neo Química Arena, o zagueiro Gil marcou o único gol do confronto, que afastou os corintianos do Z-4 e deixou os botafoguenses em estado de alerta na liderança do torneio nacional. Assista ao gol e melhores momentos do jogo: