O Corinthians largou na frente do Estudiantes na luta por um lugar na semifinal da Copa Sul-Americana. Na Neo Química Arena, a equipe alvinegra contou com o gol solitário do zagueiro Gil para superar o time de La Plata. No jogo de volta, na próxima terça-feira, às 21h30, os comandados de Vanderlei Luxemburgo precisam de um empate para avançar. Confira o gol do jogo e os melhores momentos: