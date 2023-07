Corinthians 1 x 0 Universitario: assista ao gol e aos melhores momentos do jogo pela Sul-Americana

Renato Augusto resolve e o Corinthians vence outra vez. Mais uma vez, o camisa 8 do time paulista foi essencial para a vitória da equipe. Nesta terça-feira, 11, o meia saiu do banco no segundo tempo e fez toda a jogada do gol da vitória, marcado por Felipe Augusto, contra o Universitario, pelos playoffs da Copa Sul-Americana.