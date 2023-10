Foi no sufoco, mas o Corinthians conseguiu arrancar um empate do lanterna América-MG neste domingo, na Neo Química Arena. No último lance, Giuliano marcou o gol de empate no jogo válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Martín Benítez havia inaugurado o marcador para o time mineiro ainda no primeiro tempo. O resultado deixa a equipe alvinegra em 15º lugar, com 33 pontos.