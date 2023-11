Corinthians 1 x 1 Atlético-MG: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Continua emperrado e oscilante o Corinthians de Mano Menezes. O time alvinegro fez um bom primeiro tempo em sua casa, a Neo Química Arena, mas não manteve o ritmo na etapa final e empatou por 1 a 1 com o Atlético Mineiro nesta quinta-feira à noite. Perdeu, assim, mais uma oportunidade de se tranquilizar quanto ao risco de rebaixamento.

Na verdade, o Corinthians pode tornar dramáticas as últimas rodadas do Brasileirão. Com dois tropeços seguidos, o time tem 41 pontos e está a quatro do Cruzeiro, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Para piorar, foi ultrapassado pelo Santos, que ganhou do Goiás em Goiânia.