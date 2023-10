Corinthians 1 x 1 Flamengo: assista aos gols e melhores momentos do jogo do Brasileirão

Em seu primeiro jogo após a eliminação na Copa Sul-Americana, o Corinthians continuou apresentando o mesmo futebol de toda a temporada. Previsível, lento e sem criatividade, o time paulista saiu atrás do placar e contou com um pênalti, já na parte final do segundo tempo, para empatar na Neo Química Arena, neste sábado, por 1 a 1 contra o Flamengo pelo Brasileirão. O gol do time carioca foi feito por Gerson. Com o resultado, o time paulista fica com 31 pontos e é o 12º, já os cariocas chegaram em 44 e estão em quinto.