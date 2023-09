Corinthians 1 x 1 Fortaleza: assista aos gols e os melhores momentos da partida da Sul-Americana

Nem mesmo as mais de 42 mil pessoas na Neo Química Arena ajudaram o Corinthians a vencer o primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira, 26, o time paulista recebeu o Fortaleza e empatou em 1 a 1. Em mais um jogo quase sem emoção, os comandados de Luxemburgo sofreram para passar pela defesa adversária, saíram atrás do placar, com Zé Welison balançando as redes, e empataram com Yuri Alberto aproveitando bom passe de Renato Augusto.