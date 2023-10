Corinthians 1 x 1 Santos: assista aos gols e melhores momentos do clássico pelo Brasileirão

O Corinthians foi punido por abrir mão de um jogo em que foi dominante e cedeu o empate ao Santos por 1 a 1, neste domingo, na Neo Química Arena, em confronto direto na briga para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Mano Menezes jogou melhor, abriu o placar com um gol contra de Jean Lucas, mas diminuiu o ritmo e viu o rival empatar já nos acréscimos, em um pênalti assinalado com auxílio do VAR.