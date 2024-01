A vitória por 2 a 1 do São Paulo sobre o Corinthians, nesta terça-feira, foi a primeira do time tricolor sobre o rival na Neo Química Arena e colocou fim a um tabu que durava mais de nove anos. Depois de tanto tempo esperando pelo triunfo em Itaquera, os são-paulinos se deliciaram nas redes com memes sobre o resultado histórico, assim como torcedores de outros times que também entraram na onda.

São Paulo quebrou tabu de quase dez anos e torcedores aproveitaram para provocar o Corinthains. Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC