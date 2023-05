O Corinthians ganhou do Fluminense por 2 a 0 neste domingo, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A primeira vitória de Vanderlei Luxemburgo em sua terceira passagem pelo clube alvinegro veio pelos pés de Róger Guedes, que marcou dois gols e definiu o confronto. Acompanhe os melhores momentos do jogo: