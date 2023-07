Corinthians 3 x 1 Vasco: assista aos gols e os melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

No duelo dos desesperados da 17ª rodada do Brasileirão, o Corinthians venceu o Vasco por 3 a 1, neste sábado, em partida realizada com portões fechados — punição do STJD pelos pelos cantos homofóbicos na partida contra o São Paulo. Maycon, Yuri Alberto, marcando um golaço, e Róger Guedes, se tornando o artilheiro isolado da Neo Química Arena, fizeram os gols do time alvinegro. Gabriel Pec fez o gol de honra dos cariocas. O resultado manteve uma escrita de 13 anos do Corinthians sem perder para o Vasco. Assista aos melhores momentos e veja os gols da partida.