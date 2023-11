Corinthians 4 x 1 São Paulo: confira os memes da final do Paulistão Feminino

O Corinthians se consagrou campeão do Paulistão Feminino de 2023 ao golear o São Paulo por 4 a 1 neste domingo, 26. Apesar da desvantagem inicial, após a derrota por 2 a 1 no jogo de ida, as “Brabas” não sentiram a pressão e, contando com o apoio fervoroso de mais de 40 mil torcedores, reverteram o placar agregado na Neo Química Arena.

Com a vitória, o time alvinegro coroou uma temporada impecável, conquistando todos os títulos disputados no ano, incluindo a Libertadores, o Brasileirão e a Supercopa do Brasil. Esta foi a terceira vez em que um Majestoso definiu o Paulistão, com o Corinthians também saindo campeão nas decisões de 2019 e 2021.

Nas redes sociais, internautas ressaltaram a soberania do time feminino. Ainda aproveitaram para “cornetar” a equipe masculina, que, em contrapartida, luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Corinthians atropela São Paulo conquistar o Paulistão Feminino 2023. Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

Confira os principais memes da final do Paulistão Feminino:

Continua após a publicidade