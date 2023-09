Corinthians 4 x 4 Grêmio: assista aos gols e aos melhores momentos da partida do Brasileirão

Corinthians e Grêmio fizeram o jogo com mais gols do Brasileirão de 2023 e empataram por 4 a 4 em partida atrasada da 15ª rodada e disputada na Neo Química Arena, nesta segunda-feira. Com duas viradas e um duelo repleto de oportunidades para os dois lados, os times alternaram altos e baixos durante os 90 minutos e terminaram somando um ponto cada um.