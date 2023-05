Corinthians se reformula e desafia Botafogo para dar a Luxemburgo sua primeira vitória

Em um movimento de reformulação interna, o Corinthians desafia o Botafogo, único time a vencer todas as suas partidas no Brasileirão depois de quatro rodadas. No Engenhão, a equipe paulista busca nesta quinta-feira, às 19h30, a primeira vitória sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, que completou 71 anos nesta quarta.

Pressionado por resultados ruins, o Corinthians passa por uma reestruturação que também envolve o elenco. Luxemburgo quer oxigenar a equipe e tem dado mais oportunidade a jovens em detrimento aos veteranos. Ele tirou da lista de relacionados para a partida o zagueiro paraguaio Balbuena, o atacante Junior Moraes, o volante colombiano Cantillo e o lateral-direito português Rafael Ramos. Du Queiroz, negociado com o Zenit, da Rússia, já nem joga mais pelo time alvinegro.

O treinador aposta nos garotos para mudar o cenário do Corinthians, que briga para escapar da zona de rebaixamento e soma apenas quatro pontos no Brasileirão. No banco estarão os jovens atacantes Felipe Augusto e Wesley. É provável que Pedro, escalado entre os titulares diante do Botafogo, permaneça no time.

Internamente, foi anunciado o desligamento do preparador físico Flávio de Oliveira, um dos principais alvos de um protesto realizado pelas organizadas do clube no último sábado.

Embora a vitória ainda não tenha vindo, Luxemburgo enxerga evolução no desempenho de seus comandados, que sob a direção do técnico, perderam para o Independiente del Valle, pela Libertadores, e empataram com o Fortaleza na última segunda-feira, pelo Brasileirão.

Botafogo é o único time com campanha perfeita no Brasileirão Foto: Sergio Moraes/Reuters

“Estamos começando a ter um ambiente mais leve, mais tranquilo, com sorriso e coisas boas acontecendo do que aquela ambiente só com porrada. Quanto você está leve, as coisas fluem muito mais, quando está tudo pesado, é complicado”, destacou o “Pofexô”. “Tinha uma nuvem negra. Conseguimos tirar essa nuvem”.

Único a ganhar suas quatro partidas no torneio, o Botafogo está em evidência com o início perfeito na competição. Seus 12 pontos conquistados com boas atuações fizeram técnicos de rivais, como Abel Ferreira, do Palmeiras, se render ao time carioca. Não há empolgação, porém, entre os jogadores e a comissão técnica.

“Eu acredito no trabalho diário, principalmente nos momentos de dificuldade. Nós nunca mudamos o discurso, continuamos trabalhando da mesma forma”, disse Vítor Severino, auxiliar do português Luís Castro.

BOTAFOGO X CORINTHIANS