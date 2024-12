Corinthians busca recorde no Brasileirão de pontos corridos em despedida contra o Grêmio

O Corinthians se despede da temporada de 2024 neste domingo, 8, contra o Grêmio, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16 horas (de Brasília), na Arena do Grêmio. O time alvinegro busca alcançar um recorde desde que o Brasileirão começou a ser disputado por pontos corridos, em 2003.

A equipe de Ramón Díaz está embalada por oito triunfos consecutivos. O Corinthians derrotou, na sequência, Athletico-PR, Cuiabá, Palmeiras, Vitória, Cruzeiro, Vasco, Criciúma e Bahia. Essa já é a maior sequência de vitórias do clube paulista em sua história no Brasileirão.

Memphis Depay comemora um dos gols na partida contra o Bahia. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

PUBLICIDADE Agora, o Corinthians quer igualar um recorde do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Apenas Internacional, em 2020, e Atlético-MG, em 2021, obtiveram nove vitórias consecutivas desde 2003 no torneio nacional. O time de Ramón Díaz está na sétima colocação da tabela, com 53 pontos. O Corinthians já assegurou uma vaga na fase prévia da Copa Libertadores da América do ano que vem.

Quando a equipe alvinegra iniciou a impressionante arrancada, na partida contra o Athletico-PR, ela estava na zona de rebaixamento, vivendo momento delicado na temporada. Neste domingo, porém, o Corinthians encerra o ano em clima de absoluta tranquilidade.

Além do recorde, o time corintiano ainda pode alcançar outra marca e ter o artilheiro do Brasileirão. Yuri Alberto, no momento, é o principal goleador do torneio, ao lado de Alerrandro, do Vitória, com 14 gols cada.