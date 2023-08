Cabeçuda? Perfil do Real Madrid comete gafe e erra escudo do Corinthians em post; veja

No dia 1º de setembro, a Neo Química Arena será palco de um amistoso entre masters do Corinthians e landas do Real Madrid para comemorar o 113º aniversário do clube alvinegro, relembrando a conquista do título mundial de 2000. Para divulgar o jogo, porém, a equipe merengue cometeu uma gafe que não passou despercebida nas redes sociais.

A página do Real Madrid em português publicou uma arte de divulgação do jogo com o escudo errado do Corinthians. O símbolo usado foi de um antigo time de várzea de Santa Catarina, o Corinthians Cabeçuda. Moradores da cidade de Laguna se inspiraram no Corinthians Paulista para criar uma equipe no bairro de Cabeçuda, em 1935. Atualmente, o time adulto não atua mais.

Essa não é a primeira vez que a gafe se repete. No início de 2023, o volante Du Queiroz publicou em suas páginas um arte sobre o confronto com o Liverpool-URU pela Libertadores com o escudo errado. O mesmo ato falho foi cometido por Independiente Santa Fe-COL e Colo-Colo-CHI, em 2016 e 2018, respectivamente, quando enfrentaram o Corinthians no torneio continental.

Página do Real Madrid usa escudo errado do Corinthians para anunciar amistoso. Foto: Reprodução/ Twitter @realmadridpt

Um dos motivos para o erro acontecer com certa frequência é que ao pesquisar por imagens do escudo do Corinthians no Google, uma das primeiras fotos a aparecer é do símbolo do Corinthians Cabeçuda.

A gafe ainda não foi corrigida na publicação da página do Real Madrid, apesar da chuva de comentários feitos por corintianos e rivais. Também foi notado o uso na arte de um meião verde, cor do arquirrival do Corinthians, o Palmeiras.