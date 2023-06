Corinthians confirma lesão de Paulinho e jogador pode voltar a atuar apenas em 2024

O pior cenário se confirmou. Nesta segunda-feira, 5, o Corinthians comunicou que Paulinho sofreu nova lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, terá que passar por cirurgia e não tem prazo para voltar a jogar, segundo o clube. O tempo médio de recuperação da lesão é de seis meses e o jogador não deve mais atuar em 2023. Por ter contrato até dezembro, o atleta pode não jogar mais pelo clube paulista.

“O volante Paulinho passou por novos exames e avaliações médicas no joelho esquerdo e foi diagnosticado uma lesão no ligamento cruzado anterior. O atleta será submetido a uma nova cirurgia pelo consultor médico Dr. Joaquim Grava nos próximos dias. Até a data da cirurgia, o atleta seguirá um cronograma de tratamento com o Departamento de Saúde e Performance”, afirmou o clube em comunicado.

A nova lesão aconteceu na partida do Corinthians contra o Argentinos Juniors, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Paulinho ficou a maior parte de 2022 sem atuar por conta de uma cirurgia no mesmo joelho esquerdo para corrigir um problema no mesmo ligamento.

Paulinho tem nova lesão ligamentar no joelho e não joga mais em 2023 Foto: Rodrigo Coca/ Ag. Corinthians

Apesar do momento instável do Corinthians com Vanderlei Luxemburgo como treinador, o momento de Paulinho era bom. Antes da lesão, o volante vinha tendo uma sequência como titular e parecia ter encontrado uma maneira de atuar no meio campo da equipe.

O Corinthians volta a jogar nesta quarta-feira, 7, contra o Independiente Del Valle, no Equador, pela quinta rodada da Libertadores, às 19h com transmissão do Paramount+. Em caso de derrota, o time paulista poderá ser eliminado da competição continental.