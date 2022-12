Corinthians desiste de auxiliar técnico que publicou foto em ato antidemocrático

O Corinthians informou nesta terça-feira que Rodrigo Santana, anunciado como auxiliar do clube um dia antes, não fará mais parte da comissão técnica alvinegra. De acordo com comunicado, a decisão foi tomada em comum acordo. A mudança nos planos se deu horas após torcedores corintianos compartilharem nas redes sociais uma foto do profissional em um ato antidemocrático, mas a nota oficial não faz menção ao episódio

“O Sport Club Corinthians Paulista informa que o auxiliar Rodrigo Santana não fará parte da comissão técnica do futebol profissional para a temporada 2023. O clube e o profissional, em comum acordo, optaram por não dar seguimento à contratação”, diz o texto.

A imagem foi publicada pelo próprio Santana no dia 2 de novembro, três dias após Jair Bolsonaro (PL), de quem é apoiador declarado, perder as eleições presidenciais para Lula (PT). Ele aparece em frente à Companhia de Comando da 4ª Região Militar, em Belo Horizonte, onde manifestantes pediam intervenção militar por não aceitarem a vitória do petista. Junto à foto, o auxiliar escreveu um trecho do hino nacional.

Divulgação

Além dos problemas causados pela imagem, que gerou incômodo entre parte dos torcedores e conselheiros corintianos, Rodrigo Santana é classificado pelo Instagram como um disseminador de notícias falsas. “Esta conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas Diretrizes de Comunidade”, diz o alerta da rede social sobre o perfil do auxiliar.

Santana foi treinador do Atlético-MG entre junho e outubro de 2019. Antes, era técnico da equipe atleticana sub-20, mas assumiu o time profissional interinamente após demissão de Levir Culpi e foi efetivado em seguida. Também já passou por Coritiba, Confiança e alguns times do interior de São Paulo, como Juventus e Portuguesa Santista.

Na segunda-feira, foi anunciado como novo auxiliar da comissão técnica que será liderada por Fernando Lázaro, substituto de Vítor Pereira no Corinthians. No mesmo anúncio, o clube comunicou a contratação de Thiago Larghi, também para o cargo de auxiliar, e o preparador físico Flávio de Oliveira.