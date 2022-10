Presidente Duílio só vai decidir futuro de Vítor Pereira no Corinthians após o Brasileirão

Publicidade

O técnico Vítor Pereira vai seguir no comando do time do Corinthians até o fim do Campeonato Brasileiro. O aviso foi dado, no início de madrugada desta quinta-feira, pelo presidente Duílio Monteiro Alves, após a derrota para o Fluminense, por 2 a 0, na Neo Química Arena.

“Faltam duas semanas para o fim do campeonato. Temos o objetivo de classificar o time direto para a Copa Libertadores de 2023. O Vítor tem sua questão familiar e nós vamos nos sentar para resolver essa situação depois que conquistarmos nosso objetivo”, disse o dirigente, em breve pronunciamento no estádio.

Duílio Monteiro, presidente do Corinthians, só definirá futuro de Vítor Pereira após o Brasileirão. Foto: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

Na entrevista coletiva após o jogo, Vítor Pereira se irritou com um jornalista que o questionou sobre a sua permanência no Brasil. O repórter perguntou ao profissional quem mandava em sua casa, “ele ou a mulher”. “Ô, meu amigo, eu sou mais educado do que isso e não vou responder. Os meus pais, felizmente, me deram educação e eu não vou responder. Você foi muito mal educado”, disse o treinador, elegantemente.

Repórter para Vítor Pereira: “A informação que temos é que você quer ficar mas sua esposa quer que você volte. A minha pergunta é: quem manda na sua casa? Você ou sua esposa?”



Vítor Pereira: “Não vou te responder. Você é um mal educado!”



🎥 Reprodução pic.twitter.com/zG2WsqFFhb — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) October 27, 2022

O técnico português seguiu na mesma linha do presidente corintiano para findar o assunto na coletiva sobre sua permanência no clube. “A prioridade é o Corinthians e não se o Vítor Pereira vai ficar ou sair. Nossa missão é classificar o time no G-4 para garantir uma vaga na Libertadores de 2023. Eu não falo mais sobre isso. Minha preocupação é o jogo de sábado contra o Goiás.”

O técnico português admitiu que o time está emocionalmente abatido por causa da derrota na final da Copa do Brasil para o Flamengo e que as contusões (Gustavo Mosquito, Renato Augusto e Balbuena) desestruturaram a equipe na partida dia te do Fluminense. O Corinthians fez uma apresentação ruim.

“O Fluminense é um grande time e para enfrentá-lo é preciso estar no seu melhor e nós não estávamos. Além das lesões, tivemos desfalques e o time não encontro uma forma adequada para atuar, por isso não tivemos uma boa produção”, disse Vítor.