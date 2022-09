Corinthians e Inter decidem Brasileirão Feminino com expectativa de público recorde

O Corinthians decide a final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino com o Internacional neste sábado, às 14h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. A expectativa é de casa cheia em Itaquera, com a partida registrando um novo recorde de público na história da modalidade no País. Até o momento, 39 mil ingressos foram vendidos para a finalíssima contra a equipe gaúcha.

O primeiro jogo da decisão terminou em 1 a 1, no Beira-Rio, em Porto Alegre, com Millene marcando para a equipe colorada, e Jheniffer balançando as redes para o time corintiano. A partida em Porto Alegre emplacou o maior público de uma partida de futebol femino no Brasil, com 36.330 pessoas no estádio. Para o duelo de volta, a torcida alvinegra levantou a hashtag #InvasãoPorElas nas redes sociais com o objetivo de levar o máximo de pessoas para as arquibancadas da Neo Química Arena neste sábado. Os poucos ingressos que ainda restam variam entre R$ 20 (setor Norte) e R$ 60 (Leste inferior central).

Leonardo Menezes, Gerente de Futebol Feminino do Internacional, ressalta o momento de ascensão da modalidade e o investimento feito pelos times grandes nos últimos anos. “O público está criando o hábito de acompanhar o futebol feminino não só nos períodos de Copa do Mundo e Olimpíadas. O comprometimento dos clubes com a modalidade traduz essa aproximação dos torcedores. Tenho certeza que a tendência é só de crescimento ao longo dos anos”.

Bruna Benites e Maurício Salgado querem levar o Inter ao lugar mais alto do pódio no Brasileirão.

A partida pode marcar um recorde de público do futebol feminino não só no Brasil, mas como também na América Latina. Em junho, 37.100 torcedores acompanharam a final entre América de Cali e Deportivo Cali, no Estádio Pascual Guerrero, em Cali, pelo Campeonato Colombiano. O maior público de uma partida da categoria aconteceu em abril, quando o Barcelona registrou a incrível marca de 91.648 pessoas na goleada por 5 a 1 sobre o Wolfsburg, pela Liga dos Campeões.

A torcida do Corinthians já havia se mobilizado na semifinal, contra o Palmeiras, quando 13 mil alvinegros estiveram presentes na Neo Química Arena. Pelo jogo de volta, no Allianz Parque, o time alviverde teve o maior público da história do estádio em um jogo de futebol feminino, com 11 mil pessoas. Apesar de os números ainda não estarem próximos dos registrados no masculino, é possível observar uma tendência de crescimento dentro da modalidade, impactando positivamente nos negócios e na busca por patrocinadores.

Estima-se que o Inter faturou cerca de R$1 milhão com venda de atletas e patrocínios do time feminino em 2022. O clube negociou a meio-campista Mai com o Sporting Lisboa, de Portugal, por 25 mil euros (R$ 127,5 mil) e ainda ficou 20% dos direitos econômicos da jogadora. Além disso, este ano o time colorado conseguiu fechar a primeira cota master exclusiva para a camisa das Gurias, como a equipe feminina é conhecida, em parceria com uma empresa do ramo de apostas.

Continua após a publicidade

O Corinthians, por sua vez, arrecadou R$1 milhão apenas com a receita de bilheteria nas partidas que fez na Neo Química Arena e Fazendinha. O time feminino atualmente também conta com o apoio de cinco patrocinadores: Galera.bet, BMG, Neo Química, Spani Atacadista e Totvs. “Estamos presenciando uma temporada histórica no futebol feminino e as marcas devem se interessar cada vez mais por este mercado que não para de crescer no Brasil. Apoiar essa categoria significa dar força à mudança de postura, reconhecendo o profissionalismo dessas meninas e o quanto elas são merecedoras do sucesso”, afirma Ricardo Bianco Rosada, CMO da galera.bet, patrocinador máster do Corinthians.

Empolgação e ansiedade

As capitães e os técnicos de Corinthians e Internacional participaram da coletiva oficial da decisão nesta sexta-feira, no palco da final. A lateral-esquerda Tamires e o treinador Arthur Elias representaram o time paulista, enquanto a zagueira Bruna Benites e pelo técnico Maurício Salgado falaram pelos gaúchos. A oportunidade de jogar uma partida valendo taça em um estádio lotado foi um dos assuntos mais comentados da entrevista, e Tamires, que também joga na seleção brasileira, aproveitou para exaltar o apoio dos corintianos durante a campanha.

“A torcida sempre nos apoiou, mesmo quando não puderam estar presentes. Estiveram no Beira-Rio. A gente conta muito com esse apoio do início ao fim. Queremos colocar toda essa energia que a torcida tem fora de campo, para que a gente possa estar também com essa energia dentro de campo”, disse a lateral.

Pelo lado colorado, Bruna Benites demonstrou empolgação com a expectativa de casa cheia, destacando que um público numeroso como o deste sábado é emblemático para o futebol feminino. “A gente quer, sim, que esteja lotado o estádio. Não interessa se é a favor ou contra. Eu sempre lutei por isso, o meu sonho de atleta é ver o estádio lotado. É contra? Sim. Mas quero que tenha, porque isso valoriza a modalidade, cada uma de nós. Para nós é muito especial.”

Atual bicampeão brasileiro, o Corinthians vai em busca do seu quarto título da competição. Arthur Elias comentou sobre a importância de vencer para o clube seguir evoluindo dentro da categoria feminina, mas fez questão de ressaltar a qualidade do trabalho adversário, sugerindo equilíbrio no duelo. “A gente precisa elogiar muito o trabalho que o Inter faz, há muitos anos investindo forte no futebol feminino, em suas categorias de base, revelando grandes atletas. Já é um trabalho de médio a longo prazo do Maurício (Salgado), que é um excelente treinador, experiente na modalidade, com jogadoras de seleção”, afirmou Arthur.

Premiação

Continua após a publicidade

Às vésperas da decisão, a CBF anunciou o valor de R$1 milhão de premiação para o campeão e R$ 500 mil para o vice, registrando um aumento de 65% em relação ao que foi pago no ano passado. Na última vez que levantou a taça, o Corinthians levou R$ 290 mil pela conquista, enquanto o Palmeiras ficou com R$ 190 mil pelo segundo lugar.

A entidade máxima do futebol brasileiro investe cerca de R$ 15 milhões no campeonato, distribuindo R$ 5 milhões diretamente aos 16 clubes participantes. Ao longo da competição, o vencedor leva R$ 1,3 milhão no total.

Corinthians x Inter terá transmissão ao vivo pela Band (TV aberta). No canal fechado, a partida poderá ser acompanhada no SporTV. O jogo também ser acompanhado na internet pela plataforma Eleven Sports.