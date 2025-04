Corinthians é o clube mais comentado e engajado nas redes sociais em 2025, revela estudo

Corinthians e Flamengo são os times mais comentados e engajados nas redes sociais no início do Campeonato Brasileiro. O estudo foi realizado pela plataforma especializada em monitoramento “Torabit” e divulgado nesta quinta-feira. A métrica coletou cerca de 500 mil atividades envolvendo os 20 clubes da primeira divisão no Instagram, Facebook e Bluesky, dentro do período de 1º de março a 9 de abril de 2025.

Segundo a publicação, o equipe de Parque São Jorge teve o maior número de menções, com 22,8%. Enquanto os cariocas foram referenciados em 22,6% das vezes. Vale ressaltar que, além de serem as maiores torcidas do país, os dois conquistaram seus campeonatos estaduais dentro do recorte analisado. Palmeiras (9,2%), São Paulo e Cruzeiro, ambos com 5,7%, completam os cinco primeiros.

Corinthians lidera entre os clubes mais comentados e engajados em 2025. Foto: Taba Benedicto/Estadão

No total de novos seguidores, o Flamengo lidera no Facebook e Instagram, com mais de 2,1 milhões. O Corinthians fica na sequência com 1,3 milhão. São Paulo, Santos e Palmeiras também se sobressaem. Com a chegada de Neymar, a agremiação da Baixada Santista teve um aumento de 746 mil adeptos e recebeu percentualmente as menções mais positivas (65%). Do outro lado, Sport (35%) e Vasco (34%) encabeçam os índices negativos.

No quesito interação, o Bahia tem uma conversão próxima de 20% no Instagram. No Facebook, destaque para o Internacional, com 2,12%. A pesquisa foi realizada com 74,7% do público masculino e 25,3% feminino.