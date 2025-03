Corinthians e Palmeiras só se enfrentam em potencial final do Paulista; veja cenários

As semifinais, decididas em um único jogo, são definidas de acordo com as campanhas gerais dos times durante toda a competição. A realidade é de que o Palmeiras encare São Paulo ou Santos. O time da Vila Belmiro venceu o Red Bull Bragantino neste domingo, mas ainda é preciso esperar o resultado do jogo no MorumBis para definir os confrontos.

Já que o Corinthians superou o Mirassol, o Palmeiras vai medir forças contra o time com mais pontos entre Santos e São Paulo ou Novorizontino. Caso os corintianos fossem eliminados, o time de Abel Ferreira iria duelar contra o rival de pontuação mais baixa entre os quatro citados, além do Mirassol. Vale destacar que São Paulo x Novorizontino acontece nesta segunda-feira no MorumBis, às 20 horas (horário de Brasília).