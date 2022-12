Corinthians e Yuri Alberto estão entre os assuntos mais pesquisados no Google em 2022

Os índices de pesquisa no Google podem refletir o interesse da população sobre determinados temas. Em levantamento liberado nesta semana, o Corinthians esteve entre os assuntos mais buscados pelos usuários na internet ao longo de 2022. Yuri Alberto, um dos destaques do clube nesta temporada, foi o atleta do futebol brasileiro mais buscado no País.

Apesar de não conquistar nenhum título em 2022, o Corinthians foi o clube brasileiro com mais menções no Google na temporada. Entre os assuntos mais procurados está o jogo contra o Flamengo, pelas quartas de final da Libertadores e pela final da Copa do Brasil - em ambos, o alvinegro foi derrotado.

Buscas por Flamengo x Corinthians estiveram entre as maiores do ano no Google. Foto: Carl de Souza/AFP

As pesquisas por “Flamengo x Corinthians”, em confronto que envolve as duas maiores torcidas brasileiras, ficou atrás apenas das Eleições, Copa do Mundo, Brasileirão, BBB e do presidente eleito Lula, sendo a sexta maior de 2022. Ao longo do ano, houve três picos pelo tema: na primeira e segunda partida das quartas de final da Libertadores, em julho, e a decisão da Copa do Brasil, no dia 19 de outubro. Os Estados de Mato Grosso, Piauí e Maranhão lideraram os interesses no País.

Além do duelo com o Flamengo, dois dos atletas do Corinthians foram os mais buscados no Brasil. Yuri Alberto, atacante emprestado pelo Zenit, e Fausto Vera, comprado junto ao Argentinos Juniors. A dupla ficou na terceira e na quinta posição, respectivamente, atrás apenas de Richarlison, artilheiro da seleção brasileira na Copa do Mundo, do lutador Charles do Bronx e do tenista Novak Djokovic.

Além de São Paulo, Yuri Alberto recebeu o maior volume de pesquisas vindas do Rio Grande do Sul. Ex-jogador do Internacional, ele chegou a ter seu retorno ao Brasil veiculado ao clube gaúcho, mas escolheu a proposta do Corinthians. Em 2022, o atacante marcou um gol sobre seu ex-clube, em empate de 2 a 2 pelo Campeonato Brasileiro.

Jogo adiado

Outra questão que levantou buscas no Google em grande escala foi o adiamento do jogo entre Goiás e Corinthians, pelo Brasileirão. O STJD havia cancelado o confronto na data original por causa do imbróglio envolvendo as duas direções. O Goiás queria realizar a partida apenas com seus torcedores no estádio, mas o presidente corintiano, Duílio Monteiro Alves, afirmou que a equipe não entraria em campo sem corintianos nas arquibancadas.

A questão “por que o jogo do Corinthians foi adiado”, curiosamente, não teve seu maior índice de pesquisas em São Paulo, mas sim no Paraná. No Estado da região sul, cerca de 15,77% da população torcia pelo clube paulistano em 2022, segundo o instituto Paraná Pesquisas.