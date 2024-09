Corinthians acerta contratação do atacante holandês Memphis Depay; veja detalhes

O Corinthians encaminhou, nesta sexta-feira, a contratação do atacante holandês Memphis Depay, de 30 anos, que estava sem clube e por isso pode assinar contrato com o clube mesmo após o fechamento da janela de transferências no dia 2 de setembro. A informação foi dada inicialmente pelo apresentador Neto, da TV Band, e confirmada pelo Estadão.

PUBLICIDADE Oficialmente, o clube alvinegro afirma que o acordo ainda não foi concluído, mas se diz otimista com o desfecho da negociação. O jogador aceitou a segunda proposta feita pela diretoria corintiana, após recusar a primeira, e deve desembarcar em São Paulo neste final de semana para assinar contrato válido até o final de 2026. Depois da assinatura, o Corinthians tem até o dia 9 de setembro para regularizar a situação do atleta e inscrevê-lo junto à CBF. O holandês deve receber até o final de seu contrato o total R$ 70 milhões, valor relativo a salários, bonificações e luvas. Serão quase R$ 3 milhões por mês para o atacante.

Grande parte do salário de Depay será bancado pela Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians desde o fim de julho. No contrato de patrocínio, foi acertado que a casa de aposta destinaria R$ 57 milhões para a contratação de um atleta de impacto, midiático. Esse jogador é Depay.

O restante dos recursos virá do próprio clube, que planeja arrecadar alto a partir de ações de marketing e vendas de camisa do holandês, que será o atleta mais bem pago do futebol sul-americano.

Memphis Depay vai assinar contrato com o Corinthians neste final de semana. Foto: Divulgação/Associação Holandesa de Futebol

A empresa de apostas é um dos alvos da Operação Integration, deflagrada nesta quarta-feira, 4, que também prendeu a influenciadora digital Deolane Bezerra, que diz ser vítima de injustiça. O proprietário da bet, Darwin Henrique da Silva Filho, foi preso na quinta-feira, junto da mulher, Maria Eduarda Quinto Filizola. A defesa do casal afirma ter demonstrado a “regularidade e a legalidade das atividades profissionais” e diz que foi pedida a revogação das prisões.

Carreira de Memphis Depay

Depay se profissionalizou pelo PSV, em 2012. Em seguida, passou por Manchester United, Lyon e Barcelona até chegar no Atlético de Madrid. Na última temporada, ele entrou em campo 31 vezes pelo clube espanhol, marcou nove gols e concedeu duas assistências.

Ainda com 20 anos, em 2014, ele foi um dos destaques da seleção comandada por Louis van Gaal, na Copa do Mundo, no Brasil. Outro lampejo pela Laranja Mecânica foi na Eurocopa de 2021. Ainda em meio o torneio, ele foi anunciado pelo Barcelona.

Em 2024, ele fez parte do elenco que levou a Holanda até semifinal da Eurocopa. Entretanto, o time foi derrotado pela Inglaterra. No torneio, Depay fez apenas um gol, na derrota por 3 a 2 para a Áustria, ainda na fase de grupos.