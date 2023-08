Corinthians encaminha venda de Murillo para clube inglês; ele é o terceiro titular a sair em um mês

O zagueiro Murillo, um dos destaques da temporada no Corinthians, não deve jogar mais pelo clube. O atleta de 21 anos teve sua venda encaminhada ao Nottingham Forest na última sexta-feira, dia 27. Os valores entre o clube brasileiro e o inglês ainda estão sendo acertados, mas ambas as partes esperam que o negócio seja finalizado nos próximos dias. A multa rescisória é de R$ 100 milhões e o clube tem 80% dos direitos do jogador.

Murillo já não atua mais pelo Corinthians. Ele não jogou na partida do time no sábado contra o Goiás, empate por 1 a 1, pelo Brasileirão. O técnico Vanderlei Luxemburgo tem por praxe afastar da equipe atletas que estejam tratando de transferência ou renovação de contrato.

Murillo ganhou a titularidade na zaga do Corinthians. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O defensor chegou a ser relacionado para o empate contra o Goiás, mas ficou no banco e não entrou no jogo por opção. Caso a transferência seja confirmada, ele será o terceiro titular do Corinthians a deixar o time em menos de um mês. Róger Guedes e Adson foram os outros. O atacante camisa 10 deixou o clube no começo de agosto para jogar no Catar. Disse que era um sonho de infância. Assinou por três temporadas. Adson fechou semana passada. Foi para o francês Nantes.

Murillo chegou a interessar alguns clubes da Itália também, como Torino, Fiorentina e o campeão nacional Napoli, mas sua preferência sempre foi a Inglaterra. No Nottingham Forest, ele jogará com os brasileiros Felipe, ex-Corinthians, Danilo, ex-Palmeiras, e Andrey Santos, ex-Vasco. Nas redes sociais, o atleta passou a seguir os brasileiros do clube britânico nos últimos dias.

O Corinthians espera a assinatura na papelada para oficializar a negociação. O presidente Duílio Monteiro Alves encerra seu mandato à frente do clube neste ano.