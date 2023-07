Corinthians encara América-MG para reverter desvantagem pela terceira vez nesta Copa do Brasil

Para o torcedor do Corinthians, o roteiro do confronto com o América-MG já não é novidade. Pela terceira vez consecutiva, o time precisa reverter uma derrota na partida de ida para avançar na Copa do Brasil. Assim como das últimas oportunidades, contra Remo e Atlético-MG, o time terá o apoio de sua torcida na Neo Química Arena para avançar às semifinais. A partida tem transmissão da TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video.

Na partida de ida, o América-MG venceu por 1 a 0, com gol de Juninho, em Belo Horizonte. Apesar da derrota, Vanderlei Luxemburgo elogiou a atuação do Corinthians, que conseguiu impor seu jogo – tática e tecnicamente – no segundo tempo da partida. Dez dias depois, o time alvinegro engata sua melhor sequência sob Luxemburgo, com quatro vitórias nos último sete jogos.

Caso vença, o Corinthians chegará a três vitórias consecutivas na temporada. A única vez que isso ocorreu foi no início do ano, ainda com Fernando Lázaro no comando da equipe, pelo Campeonato Paulista. Entretanto, o América-MG se mostrou nos últimos anos um adversário indigesto para o Corinthians: em 2020, eliminou o time alvinegro nas quartas de final da Copa do Brasil e desde 2021 não sai de campo derrotado pelo rival.

Comandado por Vagner Mancini, treinador com passagens pelo Corinthians entre 2020 e 2021, o América não vive bom momento na temporada. Apesar de estar à frente no agregado do confronto das quartas, o time mineiro amarga a lanterna do Brasileirão e perdeu o confronto de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana com o Colo-Colo. Assim como em 2020, que o América chegou às semi da Copa do Brasil, a competição é a chance de motivar o torcedor na temporada.

O mesmo vale para o Corinthians. Em reconstrução – Luxemburgo é o terceiro treinador da equipe no ano, que já teve Lázaro e Cuca –, a equipe oscila na temporada. Em 15º no Brasileirão, vem se utilizando da base e de jovens talentos, em meio a problemas de lesão e de um elenco centralizado em Róger Guedes ofensivamente. O atacante é responsável por 19 gols do time no ano e decidiu as duas últimas classificações do Corinthians na Copa do Brasil, diante do Remo e Atlético-MG.

Quem avançar na Copa do Brasil, garantirá uma premiação de R$ 9 milhões da CBF. Uma vitória simples do Corinthians leva a decisão da vaga às semifinais, para encarar o São Paulo, para as penalidades máximas; em caso de empate, o América avança e, novamente, elimina o time alvinegro. Para evitar que isso aconteça, Luxemburgo deve utilizar Renato Augusto como titular, mesmo que não esteja com sua melhor forma física. O treinador já havia feito essa escolha diante do Atlético-MG, fato que agravou a lesão do jogador. Desde então, o meia entra como uma alternativa durante o jogo, até que esteja 100%.

“Nós fizemos uma programação com o Renato e agora ele demorou um pouco para entrar. Depois, foi embora. Só que o Renato precisa de mais levada, jogar mais e estávamos comentando depois do jogo. Vamos ver como vai ser a evolução dele no treino, por que é decisão”, afirmou o treinador em entrevista coletiva após a partida contra o Universitario, pela Copa Sul-Americana, na última terça-feira. “O Rojas também está liberado e é muito bom ele estar à disposição para esse jogo difícil. O América está com a vantagem, mas o jogo ainda está aberto.”

Renato Augusto pode iniciar a partida como titular diante do América-MG. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Citado por Luxemburgo, o paraguaio Matías Rojas é outra peça importante para o confronto deste sábado. Destaque do Racing, o meia foi contratado e anunciado nesta semana. Inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o jogador já pode atuar – e a tendência é que isso aconteça. Ele treinou junto ao grupo nesta sexta-feira e concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava antes da decisão.

“Tomei uma decisão com a intuição. Tive muito tempo esperando um clube que me mova emocionalmente. Tratei de intuir, não decidir com a mente. Senti que este era o lugar. Tinha muita vontade de jogar no Brasil e fiquei encantado por esta equipe tão grande”, disse, sobre a escolha de defender o Corinthians. O jogador também conversou com Paolo Guerrero, autor do título mundial time alvinegro em 2012, antes de decidir pela transferência ao País.

Matías Rojas já treinou com o elenco do Corinthians e pode estrear neste sábado diante do América-MG. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Rojas pode formar uma linha de três no ataque, ao lado de Guedes e Yuri Alberto, ou atuar um pouco mais recuado ao lado de Renato Augusto na partida deste sábado. Moscardo, jovem da base, ganhou a condição de titular com Luxemburgo e começa o jogo contra o América. Gil e Murillo formam a dupla de zaga.

“Eu estou mais concentrado que extrato de tomate. Estamos trocando o pneu com o carro andando, mas o trabalho está sendo feito juntamente com a diretoria e toda a comissão técnica. Tem dia que durmo no CT para iniciar o trabalho antes do treino da manhã. E nós estamos evoluindo a cada dia”, afirmou Luxemburgo sobre essas mudanças promovidas no time titular. Contra o Universitario, o time foi a campo completamente reformulado e com um elenco jovem. Felipe Augusto marcou o gol da vitória por 1 a 0.

Retrospecto a seu favor

Este é o terceiro confronto entre América e Corinthians em 2023. Nos dois primeiros, ambos em Belo Horizonte, o time mineiro saiu vitorioso – 2 a 0 pelo Brasileirão e 1 a 0 na Copa do Brasil, na última semana. Mancini se vale desse retrospecto favorável para surpreender o ex-clube fora de casa. Além disso, nos últimos dez jogos, foi derrotado apenas duas vezes pelo elenco corintiano.

A última derrota do América para o rival foi em 2021. Na ocasião, a partida válida pelo Brasileirão, marcou a primeira vitória de Sylvinho em sua passagem pelo Corinthians. Desde então, as equipes se encontraram cinco vezes, com dois empates e três vitórias dos americanos.

CORINTHIANS x AMÉRICA-MG