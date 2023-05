Corinthians enfrenta Atlético-MG para reverter desvantagem pela segunda vez nesta Copa do Brasil

Pela segunda vez consecutiva nesta edição de Copa do Brasil, o Corinthians precisa reverter uma derrota de 2 a 0 na partida de ida fora de casa. Nesta quarta-feira, 31, encara o Atlético-MG na Neo Química Arena e busca seguir com seu bom momento na temporada após a primeira vitória com Luxemburgo na última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília) e tem transmissão da Globo, SporTV, Premiere e Prime Video.

Contra o Fluminense, o Corinthians encerrou uma sequência de oito jogos sem vitória na temporada. A partida também teve o retorno de Renato Augusto, que ficou quase dois meses fora dos gramados por causa de uma lesão no joelho direito. Com ele em campo, o time ainda não perdeu neste ano.

Foi somente a primeira vitória de Luxemburgo em oito jogos (ele também soma três empates e quatro derrotas), mas já mudou o clima no ambiente corintiano. Desde que retornou ao clube para sua terceira passagem, tinha como objetivo consertar o sistema defensivo; após sofrer gols nas seis primeiras partidas, o time não foi vazado diante do Argentinos Juniors e Fluminense. Destaque para Murillo, que assumiu a titularidade ao lado de gil na posição.

Murillo ganhou a titularidade na zaga do Corinthians. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

“O segredo hoje (contra o Fluminense), que está faltando, é pegar a qualidade que temos e competir com um adversário de qualidade. Eles não podem ganhar da gente na competição”, afirmou Luxemburgo ao elenco antes do confronto. “Nós estamos com vontade e trabalhando? Sim, mas no futebol isso é normal, todo mundo faz isso. Se você não faz algo a mais, você é igual a todo mundo. Precisamos fazer algo a mais. Competir contra o Fluminense vai ser o segredo para ganhar.”

Esta resistência defensiva será mais uma vez necessária no confronto com o Atlético nesta quarta-feira. Após perder por 2 a 0 a partida de ida, o Corinthians tenta repetir ao menos placar da terceira fase, quando venceu o Remo por dois gols e se classificou às oitavas nas penalidades máximas; caso repita o placar da ida, o confronto será decidido no mesmo cenário da última fase.

O ataque ainda é uma incógnita com Luxemburgo. Apesar dos dois gols de Róger Guedes no último domingo, apenas o camisa 10 tem se destacado na posição. Ele foi responsável por quatro dos últimos cinco da equipe nesta temporada. Contra o Fluminense, vitória que tirou o time da zona de rebaixamento do Brasileirão, chegou a seu 28º gol na Neo Química Arena e está próximo de superar Jô na artilharia histórica da casa corintiana – o ex-centroavante marcou 30 vezes no gramado de Itaquera.

“Saímos da zona de rebaixamento, a vitória dá uma tranquilidade. Dá para falar da confiança, o Renato (Augusto) voltou, o departamento médico quase vazio, isso é bom”, afirmou. “O Yuri passou uma bola para o Róger e ele fez o gol. O Róger foi passar para o Yuri, mas olha como a coisa começa a mudar, a bola entrou.”

Além de Guedes, o restante do setor ainda não tem o mesmo destaque sob o comando de Luxemburgo. Em seus primeiros jogos pelo Corinthians, chegou a afirmar que centralizaria as ações ofensivas da equipe no camisa 10; Yuri Alberto, centroavante titular, chegou inclusive a amargar a reserva do time no primeiro jogo com o novo treinador pelo Brasileirão. O time também busca se reforçar com jogadores para a posição na janela de transferência: Matías Rojas, do Racing, é um dos alvos para a equipe.

Corinthians ainda não perdeu neste ano com Renato Augusto em campo. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O retorno de Renato Augusto, por pouco mais de 20 minutos contra o Fluminense, pode ser o diferencial contra o Atlético-MG, para o time reverter a desvantagem na ida. Com ele em campo, o Corinthians ainda não perdeu neste ano. São oito vitórias e quatro empates; sem ele, o time acumula apenas duas vitórias, dez derrotas e quatro empates. O treinador ainda não confirmou se ele será titular para o duelo.

Este será o sexto encontro entre Corinthians e Atlético na Copa do Brasil. Além da partida de ida, vitória atleticana com dois gols de Paulinho, os times se enfrentaram outras quatro vezes: em 1997, classificação do Corinthians; em 2014, o Atlético conseguiu reverter derrota em 2 a 0 na ida, venceu por 4 a 1 e avançou na competição.

Com Eduardo Coudet, após um início contestado no início deste ano, o Atlético não perde há seis jogos. Um simples empate garante a equipe nas quartas de final da competição; em 2022, foi eliminado nas oitavas para o Flamengo, em cenário semelhante: venceu a ida por 2 a 1 no Mineirão, mas acabou derrotado por 2 a 0 na volta.

CORINTHIANS X ATLÉTICO-MG

