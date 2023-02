Corinthians enfrenta Botafogo-SP após uma semana de descanso e motivado por vitória no clássico

O Corinthians volta a campo neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília) para enfrentar o Botafogo-SP em seu melhor momento na temporada. O time vem de quatro partidas de invencibilidade no Campeonato Paulista e triunfou em seu maior desafio no ano até agora ao derrotar o São Paulo, no Morumbi, na última semana. Foi a primeira vitória sobre o rival fora de casa desde 2017.

Desde o último jogo, Fernando Lázaro teve a primeira semana sem jogos para trabalhar a parte tática e técnica da equipe. Nessas primeiras semanas do ano, o Corinthians teve uma maratona de jogos - cinco em 14 dias - e o aspecto físico do elenco foi uma questão para o treinador. Contra o Guarani, os volantes Maycon e Cantillo saíram lesionados, com problemas musculares; diante do São Paulo, Yuri Alberto reclamou de dores no pé - o centroavante iniciou esta temporada com problemas no tornozelo e foi vetado pelos médicos para a partida deste domingo.

Com uma semana para o descanso e recuperação dos atletas, a tendência é que o treinador continue utilizando suas principais peças à disposição no elenco, incluindo Adson, autor dos dois gols da vitória sobre o São Paulo. Na mesma partida, o Corinthians teve o retorno de Paulinho, fora da equipe desde a última temporada por causa de uma lesão no ligamento cruzado do joelho.

Adson marcou os dois gols do Corinthians na vitória diante do São Paulo pelo Campeonato Paulista. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

A semana livre foi útil para acelerar as recuperações de Fausto Vera, Maycon e Cantillo. Com um entorse no tornozelo, Fausto volta a ficar disponível para Fernando Lázaro. O volante sofreu uma lesão na partida de estreia da equipe, contra o Red Bull Bragantino, e não atua desde então. Deve ficar no banco de reservas diante do Botafogo-SP, mas assim como Paulinho estará à disposição para entrar no decorrer da partida.

Com lesões musculares, Maycon ainda se recupera e deve retornar contra a Portuguesa, na próxima semana, em partida que será realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Cantillo ainda não tem uma previsão de retorno aos gramados. “Não foi tão grave (a lesão de Maycon), mas estamos tendo esse cuidado com um atleta que teve um histórico recente mais do que o normal de lesões. É só um início de temporada, ser mais conservador é prudente”, afirmou Fernando Lázaro nesta semana

Nas primeiras partidas do ano, o treinador rodou o time. Fora de casa, não conseguiu o mesmo desempenho que a equipe apresentou na Neo Química Arena até agora. Como mandante, são duas vitórias, com cinco gols marcados e apenas um sofrido. Róger Guedes é um dos principais destaques do ano, com participação direta em quatro tentos.

Róger Guedes é um dos destaques do Corinthians em 2023 e disputou os 90 minutos de todas as partidas da equipe nesta temporada. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Além disso, esteve em campo durante os 90 minutos dos cinco jogos da equipe no Paulistão. Com Vítor Pereira, o atacante demorou para ter uma sequência de jogos - teve uma média de 71 minutos em campo. Com o português, Róger Guedes conquistou uma imagem de um jogador “marrento”, muitas vezes flagrado reclamando no banco de reservas ao ser substituído.

“Muitos tentam colar uma imagem num atleta que não tem essa referência, é um jogador tranquilo no dia a dia, trabalhador, sempre disponível para os jogos, discordo desta imagem (de marrento) que tentam colocar nele o tempo inteiro talvez por algo lá de trás”, afirmou Fernando Lázaro após a vitória sobre o São Paulo. “Ele tem crescido, tecnicamente tem um nível muito alto e tem agregado na forma de jogar essa competitividade. É um complemento que é necessário.”

A partida também marca o reencontro de um atleta com o Corinthians. Guilherme Mantuan, revelado pelo clube, defende o Botafogo-SP desde a última temporada, após passagem pelo Gil Vicente, de Portugal. Meio-campo estará à disposição do técnico Paulo Baier, que também terá as voltas de Tárik e Vidal, recuperados de lesão.

O Corinthians tem a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista até o momento, com a primeira colocação do Grupo C. Também em primeiro de sua chave, o Botafogo-SP lidera o Grupo A após cinco rodadas, o mesmo do Santos, que está na lanterna.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X BOTAFOGO-SP

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Roni (Giuliano ou Fausto), Adson e Renato Augusto; Júnior Moraes (Romero) e Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro.

BOTAFOGO-SP: Matheus Albino; Lucas Dias, Marcel e Diogo Silva; Vidal, Tárik (Guilherme Mantuan), Fillippe Soutto, Thassio e Jean Victor; Osman, Robinho e Salatiel. Técnico: Paulo Baier.

Árbitra: Edina Alves Batista.

Horário: 18h30.

Local: Neo Química Arena.

TV: HBO Max e TNT.