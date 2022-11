Corinthians recebe o Ceará e mira vice-campeonato para ganhar premiação de R$ 42,7 milhões

Publicidade

Com a classificação para a Libertadores garantida, o Corinthians não tem muito a conquistar no Campeonato Brasileiro, mas isso não significa que a equipe de Vítor Pereira irá deixar as últimas rodadas da competição de lado. Neste sábado, às 20h30, a partida diante do Ceará, traz alguns elementos para a torcida corintiana: o penúltimo jogo em casa, a definição se o treinador português ficará para a próxima temporada e a “luta” pelo vice-campeonato brasileiro.

A começar pela despedida ao lado de seu torcedor. Com três rodadas ainda a serem disputadas, o Corinthians tem a terceira melhor campanha como mandante no Campeonato Brasileiro e reencontra sua torcida após duas partidas seguidas como visitante: Goiás e Flamengo. Em 17 jogos, foram 11 vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas - um aproveitamento de 72,5%. Em caso de tropeços do Palmeiras e Internacional nas últimas rodadas, o alvinegro pode terminar a competição com o melhor retrospecto em casa.

Esses bons números do Corinthians na Neo Química Arena têm uma explicação: a chegada de Vítor Pereira. No clube desde o Campeonato Paulista após a demissão de Sylvinho, ele já conquistou a melhor campanha da equipe no Brasileirão desde 2017, ano em que foi campeão pela última vez. Em 35 rodadas, já soma 61 pontos - em comparação, o Corinthians conquistou, ao todo, 57 pontos em 2021.

A permanência de Vítor Pereira é um dos pontos principais para a diretoria corintiana nos próximos meses. O treinador já manifestou que a questão familiar é fundamental para a decisão de sua permanência no País. Uma sequência de vitórias nos próximos jogos pode ser o “fiel da balança” para que a diretoria convença o treinador a iniciar um projeto para a próxima temporada.

Vítor Pereira ainda não decidiu se continuará no Corinthians em 2023. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

“A questão familiar para mim é fundamental, não posso deixar mal minha família para eu ser feliz”, declarou o treinador em entrevista coletiva no último dia 26 de outubro. Vítor Pereira tinha como uma das metas pessoais e profissionais o título da Copa do Brasil. Com o vice-campeonato, o português ainda não decidiu pela permanência no País.

Por conta disso, o Corinthians ainda almeja novos objetivos até o final do Brasileirão. Em quinto lugar no momento, a equipe sonha com o vice-campeonato, que seria a melhor colocação da equipe desde 2017. A diferença na tabela também representa um fator financeiro: a diferença de premiação da CBF ao segundo e ao quinto colocado é de R$ 6,7 milhões (R$ 42,7 milhões e R$ 36 milhões, respectivamente). Ao longo da competição, o Corinthians figurou na segunda posição ao longo de diversas rodadas, mas descolou do campeão Palmeiras após o primeiro turno.

No planejamento financeiro do clube ao início da temporada, a diretoria colocou entre as metas a sexta posição no Brasileirão. Em caso de um vice-campeonato, o Corinthians terá uma reserva de dinheiro a mais no caixa para realizar investimentos pontuais no elenco. A permanência de Yuri Alberto, emprestado pelo Zenit até junho de 2023, pode ser uma das negociações favorecidas pelos resultados da equipe dentro de campo.

Yuri Alberto tem vínculo com o Corinthians até junho de 2023. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Na última partida, fora de casa diante do Flamengo, Vítor Pereira optou por um time misto. Apontados como possíveis titulares no Rio, Fagner, Renato Augusto e Gil iniciaram a partida somente no banco de reservas, mas entraram no segundo tempo, quando a pressão do time rubro-negro era imensa para garantir a vitória por 2 a 1. A tendência é que todos sejam titulares contra o Ceará.

Fagner revelou, ainda no Maracanã, que ficou no banco por uma “questão tática e estratégica” de Vítor Pereira. Essa decisão, de poupar as principais peças da equipe, surge em especial após a lesão de Gustavo Mosquito, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Na reta final da temporada, a ideia é não criar novos desfalques para o início de 2023.

Reencontro com Jô

Em junho, o Corinthians rescindiu o contrato com Jô, após o atacante ser flagrado em um bar durante a derrota da equipe para o Cuiabá. À época, ele tratava uma lesão e estava dispensado do elenco. Após o jogador faltar a sessões de treino, a diretoria optou pelo término do contrato.

Quase cinco meses depois, o atacante vive um futuro incerto no Ceará. Fora dos planos da equipe para 2023, ele é um reserva de luxo do técnico interino Juca Antonello. Com Cleber, centroavante titular da equipe, suspenso após expulsão na partida contra o Fluminense, Jô pode ser titular contra seu ex-clube. O atacante é o artilheiro da Neo Química Arena, com 30 gols em 84 jogos.

Na 17ª colocação, o Ceará está a três pontos do Cuiabá, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. No primeiro turno, em Fortaleza, venceu o Corinthians, de virada, por 3 a 1. À época, a equipe de Vítor Pereira era a segunda colocada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x CEARÁ

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil (Robert Renan), Balbuena e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto e Renato Augusto (Giuliano); Mateus Vital, Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico: Vítor Pereira.

CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba, Luiz Otávio, David Ricardo e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Geovane e Vina; Lima, Erick (Diego) e Jô. Técnico: Juca Antonello.

ÁRBITRO: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ).

HORÁRIO: 20h30.

LOCAL: Neo Química Arena.

TV: Premiere.