Corinthians enfrenta Liverpool-URU para quebrar tabu como visitante na Libertadores após ‘descanso’

2.151 dias e contando. Esse é o tempo desde a última vitória do Corinthians fora de casa pela Libertadores. Na ocasião, a equipe goleou o Deportivo Lara, da Venezuela, por 7 a 2. Desde então foram sete partidas, com quatro derrotas e três empates. Esse é o tabu que a equipe precisará superar nesta quinta-feira, na estreia diante do Liverpool, do Uruguai.

Desde o último triunfo como visitante, o Corinthians trocou diversas vezes de comando, mas não conseguiu sucesso nessa estatística. Em 2020, com Tiago Nunes, foi eliminado após derrota para o Guaraní, do Paraguai, ainda na pré-Libertadores; no ano passado, apesar de chegar às quartas de final com Vítor Pereira, não venceu nenhum dos jogos como visitante — duas derrotas e três empates.

Esse é o desafio que Fernando Lázaro terá pela frente no Uruguai. A estreia, diante do Liverpool, pode ser uma oportunidade dupla: quebrar o tabu negativo como visitante, que perdura por cinco anos, e retomar o espírito de competitividade da equipe, que teve um “descanso” forçado após a eliminação diante do Ituano.

Goleada sobre o Deportivo Lara, em 2018, foi a última vitória do Corinthians como visitante na Libertadores. Foto: Fausto Torrealba/Reuters

Do time que goleou o Lara em 2018, apenas quatro jogadores seguem na equipe: os paraguaios Balbuena e Romero, o capitão Cássio e o volante Maycon. Fagner também fazia parte do elenco, mas não entrou em campo. Jadson (3), Júnior Dutra (2), Sidcley e Romero marcaram os gols do Corinthians.

Para enfrentar o oitavo colocado do Campeonato Uruguaio, Lázaro terá um desfalque importante. Bruno Méndez, titular nas últimas partidas da equipe, já estava fora por ter sido expulso na eliminação diante do Flamengo em 2022. Caetano, reserva imediato, um edema no músculo posterior da coxa e nem viajou com o grupo. Balbuena será o titular.

Desde a eliminação para o Ituano, o Corinthians teve três semanas sem jogos, período este que foi utilizado para recuperação dos atletas e para Lázaro encontrar a equipe ideal para a estreia diante do Liverpool. O clube também realizou um jogo-treino contra o Coritiba, no CT Joaquim Grava, na última semana — vitória por 2 a 1, com gols de Fausto Vera e Bruno Méndez.

Recuperado de lesão no joelho, Renato Augusto deve ser titular no Uruguai. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Desfalque contra o Ituano, Renato Augusto deve retornar à equipe titular no Uruguai. Com o camisa 8 como titular, o Corinthians ainda não perdeu nesta temporada; sem ele, são duas derrotas e dois empates. Fausto Vera, que desde o início do ano se recupera de lesão no tornozelo, também pode iniciar a partida no Uruguai.

25 jogadores foram relacionados para a partida, mas o setor defensivo sofreu com os desfalques de Bruno Méndez e Caetano. Além de Gil e Balbuena, apenas Murillo, das categorias de base, fica no banco de reservas.

No ataque, Chrystian Barletta, principal contratação do Corinthians vindo do São Bernardo, foi relacionado por Lázaro para o jogo. Pedro, jovem promessa de 17 anos, também viaja com o grupo após renovar seu contrato até 2026.





Histórico na Libertadores

Campeão em 2012, o Corinthians chega para disputar a 17ª edição da Libertadores de sua história. Além do histórico negativo como visitante, outra marca que incomoda é a do resultado na estreia da competição. Desde 2016, o time alvinegro não vence sua primeira partida na competição. “Não é fácil. A Libertadores nunca é fácil. Temos que nos impor, fazer um grande jogo, começar bem”, afirmou Cássio, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Na ocasião, derrotou o Cobresal, do Chile, por 1 a 0, fora de casa — mesmo cenário da partida desta quinta-feira. O Liverpool, que teve inspirações do clube homônimo da Inglaterra para ser fundado, mandará a partida no estádio Centenário devido a sua casa, o estádio Belvedere, não atender aos requisitos mínimos da Conmebol — a capacidade é de 8,5 mil torcedores.

Última vitória do Corinthians na estreia da Libertadores foi há sete anos, diante do Cobresal. Foto: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

A última vez que o Corinthians atuou no Centenário foi há 23 anos — empate em 1 a 1 com o Nacional, pela extinta Copa Mercosul. Pela Libertadores, o último confronto aconteceu em 1991, na segunda participação da equipe na competição. Coincidentemente, o adversário e o resultado foram os mesmos: 1 a 1, diante do Nacional.

Em 2023, o Corinthians se classificou à Libertadores após terminar na quarta colocação do Brasileirão. Além do Liverpool, a equipe enfrenta o Argentinos Juniors e o Independiente Del Valle pelo Grupo E. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às oitavas, enquanto os terceiros se classificam para a repescagem da Copa Sul-Americana.

LIVERPOOL-URU X CORINTHIANS

LIVERPOOL-URU : Sebastián Britos; Gastón Martirena, Juan Izquierdo, Gonzalo Pérez, Miguel Samudio; Fabricio Diaz, Marcelo Meli, Lucas Lemos; Luciano Rodríguez, Maicol Cabrera, Alan Medina. Técnico : Jorge Bava.

: Sebastián Britos; Gastón Martirena, Juan Izquierdo, Gonzalo Pérez, Miguel Samudio; Fabricio Diaz, Marcelo Meli, Lucas Lemos; Luciano Rodríguez, Maicol Cabrera, Alan Medina. : Jorge Bava. CORINTHIANS : Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Roni, Fausto Vera, Giuliano (Adson) e Renato Augusto; Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico : Fernando Lázaro.

: Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Roni, Fausto Vera, Giuliano (Adson) e Renato Augusto; Yuri Alberto e Róger Guedes. : Fernando Lázaro. Juiz : Andrés Rojas (Colômbia).

: Andrés Rojas (Colômbia). Horário : 19h.

: 19h. Local : Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

: Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. TV: Paramount+.

