Corinthians enfrenta o Bahia e pode chegar a cinco vitórias seguidas pela primeira vez em seis anos

O Corinthians vive, após uma série de pressões e derrotas, a melhor fase de sua temporada. Com a vitória diante do Universitario, pela Copa Sul-Americana, chegou à marca de quatro vitórias seguidas, algo que não ocorria desde 2021. Neste sábado encara o Bahia, em Salvador, e mira outro recorde: em caso de vitória, chegará à sua maior série de triunfos em seis anos, quando foi campeão brasileiro pela última vez. A partida acontece às 18h30 (horário de Brasília) e tem transmissão do Premiere.

Desde que assumiu o Corinthians, Vanderlei Luxemburgo correu o risco de amargar a pior sequência do time em quatro anos. Quando o venceu o Fluminense, em maio, já acumulava uma série de oito jogos sem vencer; quase dois meses depois, a equipe se recuperou na temporada e vive seu melhor momento: classificado à semifinal da Copa do Brasil e oitavas de final da Copa Sul-Americana, Luxemburgo tenta explorar a má fase do Bahia para ampliar sua sequência vitoriosa.

Luxemburgo pode chegar à marca de cinco vitórias seguidas pelo Corinthians no ano. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Em caso de vitória, o Corinthians chegará a marca de quatro vitórias consecutivas: duas contra o Universitario (Copa Sul-Americana), Atlético-MG (Campeonato Brasileiro) e América-MG (Copa do Brasil). A última vez que o time alvinegro havia conquistado esta marca foi em 2021, quando ainda era comandado por Vagner Mancini, em caso de novo triunfo.

Neste sábado, tenta melhorar seus números: a última vez que o Corinthians superou a marca de quatro vitórias seguidas ainda era treinado por Fábio Carille, em sua primeira passagem pelo clube, em 2017. No Campeonato Brasileiro daquele ano, a equipe permaneceu 19 jogos invicto e conquistou uma importante sequência no início da competição: seis vitórias seguidas, contra Vitória, Atlético-GO, Santos, Vasco, São Paulo e Cruzeiro.

21/05/17 - Vitória 0 x 1 Corinthians

28/05/17 - Atlético-GO 0 x 1 Corinthians

03/06/17 - Corinthians 2 x 0 Santos

07/06/17 - Vasco 2 x 5 Corinthians

11/06/17 - Corinthians 3 x 2 São Paulo

14/06/17 - Corinthians 1 x 0 Cruzeiro

Luxemburgo tenta repetir essa marca de Carille, quando o time conquistou o heptacampeonato brasileiro. Caso vença o Bahia, fora de casa, terá a chance de igualar a marca do ex-treinador diante do São Paulo, pela partida de ida das semifinais da Copa do Brasil. Além disso, o encontro na Arena Fonte Nova é um confronto direto pela parte de baixo na tabela.

Corinthians e Bahia se encontram na 15ª e 16ª posição do Brasileirão. Apesar da sequência positiva na temporada, o time alvinegro soma apenas dois triunfos nos últimos cinco jogos da competição; o clube do Grupo City, por sua vez, não vence há quatro partidas.

Para o confronto, Luxemburgo relacionou seus principais titulares. As únicas exceções são Róger Guedes, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Gabriel Moscardo. O volante teve seu contrato renovado nesta semana até 2026, mas teve de ser operado às pressas por causa de uma apendicite e ficará fora por pelo menos uma semana enquanto se recupera.

Renato Augusto pode ganhar nova oportunidade como titular do Corinthians neste sábado. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Moscardo e Guedes são peças fundamentais desse momento do Corinthians no ano. O volante recebeu elogios do treinador alvinegro e da imprensa espanhola na última semana; o camisa 10 teve seu nome especulado em clubes da Arábia Saudita e igualou a marca de Jô como maior artilheiro da Neo Química Arena. Além disso, desde que a equipe voltou da pausa na data-Fifa, venceu seis dos últimos nove jogos.

Luxemburgo pode voltar a utilizar o esquema com três zagueiros – Murillo, Gil e Bruno Méndez – na partida deste sábado. Contra o Universitario, o uruguaio atuou como um volante, quando o treinador utilizou uma equipe mista. Ele pode suprir a ausência de Moscardo. No meio-campo, Matías Rojas teve muito destaque em sua estreia, contra o América-MG, e continua como titular da equipe corintiana.

“Rojas pediu para sair (contra o América-MG), não fui que o tirei. Mostrou que é um grande jogador. Não inventei de jogar por dentro. Ele joga pelo lado, por dentro, é versátil. Posso usar da melhor maneira possível”, afirmou Luxemburgo, em entrevista coletiva na última semana. Ao lado do meia, Renato Augusto pode ganhar minutos como titular após se recuperar de lesão muscular.

Reencontro com o Corinthians

De volta à Série A, o Bahia reencontra o Corinthians pela primeira vez desde 2021. No último confronto, o time alvinegro venceu, na Neo Química Arena, por 3 a 1. Foi a primeira partida com público no estádio desde o início da pandemia da covid-19.

Neste ano, o Bahia vive um momento de transição com a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) comprada pelo Grupo City, comandado pelo fundo dos Emirados Árabes Unidos que comanda o Manchester City. No Campeonato Brasileiro, no entanto, o time não consegue engatar uma boa sequência de resultados.

Além de não vencer nos últimos quatro jogos pela competição, foi eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil, nos pênaltis, após empatar por 1 a 1 em Porto Alegre. Renato Paiva, treinador português do clube, tem seu trabalho questionado à frente do Bahia.

BAHIA x CORINTHIANS