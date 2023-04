Corinthians enfrenta Remo pela Copa do Brasil em busca de resultado inédito sem Renato Augusto

Após vitória importante diante do Liverpool-URU, na estreia da Libertadores, o Corinthians enfrentará um novo desafio nesta quarta-feira, diante do Remo. Pela Copa do Brasil, a equipe vai em busca da primeira vitória no ano sem Renato Augusto — o meia teve uma lesão no menisco no último jogo.

O jogador passou por uma artroscopia no joelho nesta segunda-feira e deve ficar até dois meses fora dos gramados. Esse é o segundo problema consecutivo que o atacante tem no joelho: em março, rompeu os ligamentos e desfalcou a equipe no confronto decisivo diante do Ituano, no Paulistão.

Na temporada, o Corinthians não teve o meia entre os 11 iniciais em quatro jogos, com dois empates e duas derrotas; com ele, a equipe tem um aproveitamento de 80%, sete vitórias e apenas três empates. Lázaro ainda não definiu o substituto para o camisa 8. Contra o Ituano, Paulinho foi o escolhido, ainda que em uma função diferente, como o responsável por suprir a ausência do meia — marcou o único gol no empate em 1 a 1 nas quartas de final do Paulistão. A tendência é que ele volte a ser o substituto.

Róger Guedes deve ser poupado no Corinthians pela primeira vez neste ano. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O jogo contra o Remo também será uma oportunidade para o treinador iniciar um rodízio na equipe. Com a estreia no Brasileirão já neste final de semana e a partida contra o Argentinos Juniors na próxima quarta-feira, Lázaro deve poupar algumas de suas principais peças no Pará. Adson deve ser poupado, assim como o paraguaio Balbuena, que nem viajou com o grupo.

“Temos a necessidade de criar um grupo forte. O Maycon precisou entrar com dez minutos, o Balbuena voltou dando uma ótima resposta. O Cantillo entrou bem. Nós temos um grupo principal e não um time principal e a quantidade de jogos que vai vir na sequência exige isso” afirmou o treinador, após a vitória sobre o Liverpool.

Lázaro também deve promover a estreia de Pedro, jovem de 17 anos que teve seu contrato recém renovado, deve ser titular no lugar de Róger Guedes. Se confirmado, será a primeira partida que o atacante e artilheiro do Campeonato Paulista não estará entre os 11 iniciais neste ano. “Vamos trabalhar jogo a jogo, analisando adversário e características dos atletas, mas tem a importância fundamental do grupo para suportar.”

Novo Mangueirão

A partida entre Remo e Corinthians também marca a reestreia, a nível nacional, do Mangueirão. O estádio foi reformado e reinaugurado neste final de semana, no clássico com o Paysandu. A nova estrutura do estádio corresponde aos padrões e diretrizes da Fifa, garantindo a possibilidade de realização de grandes eventos esportivos de nível internacional.

Em 2011, o estádio sediou o Superclássico das Américas, entre Brasil e Argentina. Uma das principais novidades é a implementação do Sistema de Controle de Acessos Imply, que inclui validação de acessos com integração de Biometria, NFC, Bluetooth, RFID, Código de Barras 1D e 2D (QR Code). Esse serviço já está presente em outros estádios brasileiros, como o Maracanã, Arena do Grêmio, Beira-Rio e, futuramente, a Arena MRV.

Mangueirão reformado recebe a primeira partida do Corinthians na Copa do Brasil. Foto: Agência Pará/Governo do Estado

“A nossa tecnologia vai oferecer uma alta precisão e confiabilidade para o controle de acessos de pessoas de alto fluxo. A solução permite gerenciar autorizações de acesso com restrições e permissões, bloquear usuários não autorizados ou sem identificação e apresentar saudações personalizadas com o nome de cada usuário”, explica Tironi Paz Ortiz, Founder CEO da Imply.

“Agora, nós voltamos a entregar o Mangueirão moderno, com acessibilidade e à altura de receber grandes eventos. Queremos também que o Mangueirão seja um incentivo aos clubes paraenses, para que se sintam engajados e motivados a investir cada vez mais em seus times”, comentou o governador do estado Helder Barbalho. O Corinthians volta a jogar no Mangueirão depois de nove anos - a última vez foi pelo Campeonato Brasileiro de 2014, quando venceu o Goiás por 1 a 0.

REMO X CORINTHIANS

