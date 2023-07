Corinthians enfrenta Universitario mirando classificação e maior sequência de vitórias desde 2021

Após classificação nos pênaltis diante do América-MG na Copa do Brasil, o Corinthians volta suas atenções para a Copa Sul-Americana, novamente com um time misto. Vanderlei Luxemburgo já havia afirmado que não utilizaria seus titulares na competição. Nos playoffs, a equipe derrotou o Universitario por 1 a 0 na partida de ida; nesta terça-feira, joga no Peru para garantir a classificação às oitavas de final e pode conquistar sua maior sequência de vitórias desde março de 2021. A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília) e tem transmissão do SBT, ESPN e Star+.

A Sul-Americana não está entre as prioridades do Corinthians na temporada. Muito por causa disso Luxemburgo utilizou jovens, recém promovidos das categorias de base, na partida de ida. O mesmo acontecerá nesta terça-feira. Um empate garante o time alvinegro na próxima fase, para encarar o Newell’s Old Boys; caso perca por um gol de diferença, a decisão do classificado se dará nas penalidades máximas.

À exceção dos jovens, Róger Guedes é o único dos titulares que viajará ao Peru. O camisa 10 está suspenso no Campeonato Brasileiro e por isso Luxemburgo optou por levar o atleta entre os relacionados para a partida. O camisa 10 começará entre os 11 iniciais e será o capitão da equipe, na ausência de Cássio que não viajou com o grupo para o país.

Róger Guedes é cobiçado por clubes da Arábia Saudita. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Apesar dessa escalação alternativa, o Corinthians tem um recorde a ser atingido neste jogo: a maior sequência de vitórias da equipe em dois anos. Com três vitórias seguidas – Atlético-MG (Campeonato Brasileiro), Universitario (Copa Sul-Americana) e América-MG (Copa do Brasil) –, o time alvinegro igualará a marca de 2021, quando ainda era comandado por Vagner Mancini, em caso de novo triunfo.

Em março de 2021, o Corinthians venceu Ponte Preta, São Caetano, Salgueiro (Copa do Brasil) e Mirassol. No ano anterior, com Tiago Nunes no comando, a equipe também alcançou quatro vitórias consecutivas, diante de Palmeiras, Oeste, Red Bull Bragantino e Mirassol, todas pelo Campeonato Paulista. Em 2023, o Corinthians ficou próximo de chegar a quatro vitórias seguidas ainda no Paulistão, mas foi derrotado pelo São Bernardo por 2 a 0.

Róger Guedes será o principal jogador do confronto desta terça-feira. Em ótima fase no ano – chegou a 30 gols na Neo Química Arena no último sábado e igualou Jô na artilharia do estádio –, o camisa 10 teve seu nome veiculado em clubes da Arábia Saudita. Duílio Monteiro Alves afirmou nesta segunda-feira que o clube não pretende negociar o atacante nesta janela de transferência.

“Muito feliz (pela artilharia na Neo Química Arena). O Corinthians é a minha cara, era um sonho jogar aqui. Quando pude sair na China, nem ouvi as outras propostas”, afirmou o atacante, em entrevista na zona mista após a partida contra o América-MG. “Vou em busca de mais metas pessoais, coletivas e de títulos para me tornar ídolo do Corinthians.”

Corinthians busca classificação na Copa Sul-Americana diante do Universitario. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Além de Guedes, os outros dez titulares devem ser jogadores que não iniciaram o confronto do último sábado pela Copa do Brasil. Dos titulares de Luxemburgo, apenas o camisa 10 e Murillo foram relacionados pelo treinador para a partida. Boa parte dos relacionados é formada nas categorias de base do clube. “Vamos tomar a decisão certa com a ‘molecada’. (Contra o América-MG) Trabalhei com 30 jogador e pouco jogadores e 40% eram garotos”, afirmou o treinador em entrevista coletiva. Na ida, Felipe Augusto, centroavante, marcou o gol que deu a vantagem para o time no confronto.

Crise sanitária

Além do confronto em campo, a viagem do Corinthians é marcada por apreensão pela crise sanitária no país da síndrome de Guillain-Barré. Na última semana, Luxemburgo disse estar preocupado com o jogo em Lima pois considera a viagem um risco à saúde do elenco e aos demais profissionais corintianos; em resposta, o Governo do Peru afirmou não haver motivos para preocupação por meio de nota oficial.

“Diante das declarações do técnico do Corinthians, do Brasil, Vanderlei Luxemburgo, de que jogar no Peru é um risco devido a casos de síndrome de Guillain-Barré, o Ministério da Saúde (Minsa) especifica o seguinte: A síndrome de Guillain Barré (GBS) não é transmitida de pessoa para pessoa, portanto os jogadores do clube brasileiro não correm risco de contágio em nosso país. Esta doença é uma condição rara em que o próprio sistema imunológico do paciente ataca os nervos periféricos”, diz o texto.

A Síndrome de Guillain-Barré pode ocorrer por infecção bacteriana ou viral aguda. Seus sintomas incluem fraqueza e formigamento nos pés e nas pernas que, posteriormente, se estendem para a parte superior do corpo. Em casos extremos, a doença pode provocar paralisia. A SGB é, inclusive, a causa mais comum de paralisia flácida no mundo.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), trata-se de um “distúrbio pelo qual o sistema imunitário do próprio corpo ataca parte do sistema nervoso periférico”. Esses nervos periféricos controlam os músculos do corpo, por isso os sintomas na mobilidade. A OMS afirma ainda que a síndrome pode ser desencadeada por diversos tipos de infecções, incluindo dengue, chikungunya e zika. Por isso, países tropicais, como o Peru, o Brasil e outros da América Latina, têm maior ocorrência da GBS.

No Peru, os adoecidos pela Síndrome de Guillain-Barré aumentaram neste ano. O país já registrou 182 casos confirmados da doença. Destes, quatro pessoas morreram, 31 estão internados e 147 receberam alta hospitalar. A situação levou o governo local a declarar emergência sanitária por 90 dias, por meio de decreto emitido no dia 8 de julho.

UNIVERSITARIO x CORINTHIANS