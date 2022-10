Corinthians envia ofício à CBF e cobra providências da arbitragem por final da Copa do Brasil

O Corinthians formalizou na noite desta quinta-feira uma reclamação à CBF com críticas à atuação da arbitragem na primeira partida da final da Copa do Brasil, que terminou empatada sem gols com o Flamengo, na Neo Química Arena. A grande polêmica se dá acerca de um lance em que Léo Pereira toca com a mão na bola dentro da grande área, o que levaria à marcação do pênalti. No entanto, o VAR entendeu que a bola bateu primeiro na barriga do jogador e, por isso, não haveria penalidade.

O clube alvinegro cobra providência da Comissão de Arbitragem da entidade e exige que profissionais capacitados estejam no comando de uma partida tão importante. O Corinthians também cobra urgência na padronização de critérios adotados pelos juízes, em campo e no VAR.

“Diante de tamanha disparidade entre o que as imagens apresentaram e o que ocorreu na sequência, o Corinthians entendeu ser necessário defender seus direitos e cobrar providências da Comissão de Arbitragem. Por isso, enviou à CBF um ofício na tarde desta quinta-feira (13) com a intenção de apontar as graves falhas, exigir profissionais capacitados e cobrar urgência na padronização de critérios”, escreve o clube.

Bráulio da Silva Machado foi o árbitro de campo do duelo de ida da final da Copa do Brasil. Foto: Alex Silva/ Estadão

O Corinthians inicialmente reafirma seu repúdio à conduta da arbitragem na partida diante do Flamengo e, após tomar ciência das conversas entre VAR e arbitragem de campo, diz haver confirmação de “uma sequência de falas e decisões sem qualquer conexão com o que foi visto nas imagens” e complementa: “A orientação passada pela cabine do VAR foi completamente equivocada e impediu qualquer revisão.”

“O documento reitera nosso inconformismo com a conduta da arbitragem e reforça nossa atuação e vigilância constantes, para que o resultado das finais seja definido dentro de campo. O clube não medirá esforços na defesa de seus legítimos interesses”, finaliza o Corinthians em sua manifestação.

Corinthians e Flamengo voltam a se encontrar na próxima quarta-feira, novamente às 21h45. Dessa vez, o duelo será no Maracanã. Quem vencer ergue a taça. Se houve empate, a decisão irá para os pênaltis.

A CBF divulgou o áudio da checagem do VAR no polêmico lance em que o Corinthians pediu pênalti no duelo com o Flamengo, nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena. Na jogada, a bola bate na mão do zagueiro Léo Pereira. Segundo a análise do árbitro de vídeo, a bola desvia na barriga do defensor antes do toque. A partida terminou empatada sem gol.

O lance aconteceu aos 36 do segundo tempo. O juiz Bráulio da Silva Machado, que pertence ao quadro da Fifa, não marcou a penalidade na hora nem depois de ouvir a opinião de Rodrigo D’Alonso Ferreira, responsável pelo VAR, que não recomendou que ele revisse o lance no monitor.