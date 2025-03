Corinthians: estrangeiros convocados na Data Fifa podem virar problema para final do Paulistão

A classificação do Corinthians para sua primeira final do Campeonato Paulista desde 2020, somada ao calendário do futebol brasileiro, podem gerar uma dor de cabeça para Ramón Díaz montar a equipe contra Palmeiras ou São Paulo na Neo Química Arena. Isto porque, mesmo que a equipe alvinegra não tenha convocados por Dorival Júnior para a seleção brasileira, deverá ceder até cinco atletas para outras equipes na próxima Data Fifa, que se encerra no dia 25 de março.

Nesta segunda-feira, André Carrillo foi chamado para defender o Peru nos próximos jogos da Eliminatórias. A convocação surpreende o Corinthians pelo fato de o antigo técnico do Peru, Jorge Fossati, não ter o meia nos planos. Com a saída do uruguaio, Óscar Ibáñez assumiu de maneira interina e o retorno do corintiano foi uma das novidades.

Além de Carrillo, o Corinthians deve ceder outros quatro jogadores para seleções na Data Fifa, sendo três titulares: o venezuelano José Martinez, também convocado nesta segunda, o equatoriano Félix Torres, o holandês Memphis Depay e o paraguaio Ángel Romero. Eles se apresentam às suas respectivas seleções um dia após a ida da final, no dia 16 de março.

Corinthians poderá ter até cinco jogadores convocados na Data Fifa. Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

PUBLICIDADE Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa, já confirmou que irá chamar o camisa 10 para as partidas da Liga das Nações, em março. No último mês, o treinador esteve no Brasil, acompanhou o duelo do Corinthians com o Guarani – no qual Memphis começou entre os reservas – e visitou o CT Joaquim Grava. A partida de volta da decisão do Paulistão está marcada para 26 de março, um dia após o fim da Data Fifa. O caso de Memphis é o que menos preocupa o Corinthians, já que a Holanda enfrenta a Espanha nos dias 20 e 23, permitindo que ele volte a tempo da segunda partida do Estadual.

Já para os sul-americanos, o Corinthians deverá ter baixas na equipe titular – a depender de como serão utilizados em suas respectivas seleções. Peru, Equador, Paraguai e Venezuela jogam, todos, no dia 25, na véspera da segunda partida da final do Paulistão, na Neo Química Arena. Pela proximidade com o Brasil, chegariam a tempo da decisão, mas com desgastes dos compromissos pelas Eliminatórias.

Inicialmente, a Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu o dia 27 como a data para a partida de volta da final do Estadual. Como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já confirmou a estreia do Corinthians no Brasileirão, em visita ao Bahia, em Salvador, para o dia 29 de março, esta ideia está praticamente descartada. Além disso, em ofício assinado por Ednaldo Rodrigues, a entidade informou que os Estaduais devem se encerrar até o dia 26.

A situação poderia ser ainda pior, já que Yuri Alberto e Hugo Souza estavam na pré-lista de Dorival para as partidas contra Colômbia e Argentina, mas não entraram no corte final.

Publicidade

Contra o Santos, na semifinal, à exceção de Romero, todos começaram entre os titulares. Para a zaga, Ramón Díaz ainda tem mais opções, caso Torres não tenha condições de ir a campo – André Ramalho, Gustavo Henrique e JP Tchoca, por exemplo –, mas carece de peças nos outros setores. Breno Bidon, titular na última temporada, surge como principal opção no meio-campo, em caso de ausência de Carrillo.