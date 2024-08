Corinthians aumenta risco de rebaixamento no Brasileirão após tropeço; veja probabilidades

A derrota do Corinthians para o Fortaleza neste domingo, 25, aumentou o alerta do clube para as chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. A 14 rodadas do fim, o time de Ramón Díaz ocupa a 18ª colocação na tabela e soma apenas quatro vitórias na competição. De acordo com estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances do time ser rebaixado estão em 66,4% ao fim da 24ª rodada.

Somente Atlético-GO (89,8%) e Cuiabá (76,7%) têm mais chances, segundo estudo da UFMG, de serem rebaixados do que o Corinthians. Vitória (57,5%), Fluminense (32,9%) e Criciúma (21,2%), que disputam diretamente contra o Corinthians a última vaga para a Série B do próximo ano, vivem cenários semelhantes neste momento.

Atlético-GO: 89,8%

Cuiabá: 76,7%

Corinthians: 66,4%

Vitória: 57,5%

Fluminense: 32,9%

Criciúma: 21,2%

A efeito de comparação, em 2007, quando o Corinthians foi rebaixado pela única vez em sua história, a equipe ocupava a 11ª colocação até a 24ª rodada, com 33 pontos somados e oito vitórias na competição – desempenho 50% superior ao que o clube vive nesta temporada. A queda, no entanto, se deu nas 14 rodadas finais, quando foram somados apenas 11 pontos.

Ramón Díaz salvou o Vasco do rebaixamento em 2023. Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

Em 2024, o Corinthians teve dois treinadores no Brasileirão. Além de Ramón Díaz, António Oliveira comandou a equipe no começo da competição – interinamente, Raphael Laruccia ficou à frente do time até que a gestão de Augusto Melo chegasse a um acordo com o treinador argentino, que salvou o Vasco do rebaixamento em 2023. Além destes, o Corinthians também foi treinado por Mano Menezes, hoje no Fluminense, no início desta temporada.





O segundo pior ataque (20 gols marcados) ajuda a explicar o cenário do Corinthians. Contra o Fortaleza, Pedro Raul e Yuri Alberto tiveram chances claras de abrir o placar na Arena Castelão, mas desperdiçaram as oportunidades. Somente Fluminense (18) e Internacional (19), mas ambos têm partidas a serem disputadas. O Atlético-GO, lanterna, tem o mesmo ataque do time alvinegro.

“É uma equipe completamente diferente (Corinthians 2024 e Vasco 2023). Na temporada passada, tínhamos um goleador extraordinário. Mas creio que aqui temos atacantes que têm muitas situações de gol. As situações foram muito claras”, afirmou o treinador, após derrota para o Fortaleza.

O Corinthians tem se reforçado no mercado para solucionar a falta de gols da equipe em 2024. José Martínez e Héctor Hernández ainda não foram regularizados, mas já estão em São Paulo e acompanharam, da Neo Química Arena, a classificação da equipe às quartas de final da Copa Sul-Americana na última terça-feira. Além destes, o time ainda busca mais um nome no mercado e tem à disposição R$ 57 milhões da Esportes da Sorte, patrocinadora máster, para utilizar em uma contratação de impacto.