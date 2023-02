Corinthians faz 14 a 0 no Ceará na estreia do Brasileiro feminino

Atual campeão do Brasileiro feminino e da Supercopa, o Corinthians abriu a participação na edição de 2023 do nacional com uma sonora goleada. Jogando no estádio Nogueirão, o time comandado por Arthur Elias fez 14 a 0 no Ceará, que disputa a elite da moalidade pela primeira vez em sua história.

O placar mostra a diferença entre as duas equipes na preparação para a temporada. O Corinthians entra em 2023 como o grande favorito para todos os torneios que disputa. Já o Ceará começa o ano com uma equipe praticamente toda formada por atletas de sua base e após o clube ter encerrado as atividades do departamento feminino no fim de 2022 para cortes de custos.

Na partida deste sábado, o Corinthians contou com gols de Diany, três vezes, Jaqueline, duas vezes, Jheniffer, duas vezes, Portilho, duas vezes, Luana, Vic Albuquerque, Fernanda, Milene e Fê.

Corinthians abre o Brasileiro feminino com goleada de 14 a 0 sobre o Ceará Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

Goleira do Ceará é consolada por atletas do Corinthians

Após o apito final da sonora goleada da equipe do Parque São Jorge sobre o Ceará, uma cena de empatia no esporte foi flagrada. As jogadoras do Corinthians foram consolar a goleira rival, Yasmin, que deixou o gramado do Estádio Nogueirão aos prantos.

Além de Yasmin, outras atletas do Ceará receberam o apoio das jogadoras do Corinthians. A torcida alvinegra também mostrou respeito com a situação, aplaudindo as rivais após a partida.