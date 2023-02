Corinthians faz grande primeiro tempo, goleia o Flamengo e é bicampeão da Supercopa feminina

O Corinthians não deu a menor chance ao Flamengo e confirmou o bicampeonato da Supercopa do Brasil neste domingo ao vencer o rival por 4 a 1 na Neo Química Arena, em Itaquera, São Paulo. Tamires e Millene, duas vezes cada, marcaram para a equipe do Parque São Jorge. Daiane descontou no fim. Para chegar ao título, o Corinthians passou por Atlético-MG (1 x 0), Internacional (2 x 1) e Flamengo (4 x 1). No ano passado, o time alvinegro havia derrotado o Grêmio na decisão.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, esteve presente na final da Supercopa, demonstrando que a entidade vai continuar prestigiando o futebol feminino. Ele entregou as premiações ao finalistas. O futebol feminino é uma das prioridades de sua gestão desde o início. Ele foi eleito em março do ano passado. “Parabéns ao Corinthians por mais essa conquista no futebol feminino. O clube é um exemplo de gestão também no feminino. Parabéns também aos torcedores do Corinthians, que estão sempre apoiando as Brabas. Elas encheram novamente a arena”, afirmou o mandatário.

Corinthians Supercopa Feminina Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians

“Queremos que as mulheres joguem cada vez mais. Que sejam cada dia mais protagonistas no futebol. Nos próximos anos, vamos investir na revelação de muitos talentos dentro e fora de campo. Queremos descobrir novas treinadores, árbitras, médicas e todas as carreiras do futebol. Lugar de mulher é onde ela quiser”, acrescentou o cartola.

O Corinthians definiu o jogo assim que começou. No primeiro lance da partida, Gabi Portilho cruzou para Tamires, que exigiu bela defesa de Bárbara. No rebote, Belinha cruzou para Tamires fazer 1 a 0. Aos 35 minutos, o Corinthians ampliou. Millene precisou cobrar o pênalti duas vezes para fazer 2 a 0 - o primeiro foi anulado. Aos 48 saiu o terceiro gol corintiano. Vic Albuquerque pegou a sobra e rolou para Millene fazer mais um.

No segundo tempo, o Flamengo estava rendido e ficou assistindo ao Corinthians jogar. Aos 11 minutos, Gabi Portilho avançou pela direita com liberdade e deu assistência para Tamires fazer o quarto. Já era uma festa nas arquibancadas do estádio. Com o título assegurado, o Corinthians tirou o pé e foi deixando o tempo passar. Com isso, o Flamengo acabou diminuindo aos 23 minutos, com Daiane, mas nada que pudesse estragar a festa das bicampeãs com sua torcida.

O futebol feminino vem se tornando uma nova fonte de rendas para os clubes. Neste domingo, 25 mil torcedores estiveram na Neo Química Arena. A presença de público tem sido mais frequente em outras partidas da modalidade pelo Brasil. O título deu ao Corinthians uma premiação de R$ 500 mil da CBF. O Flamengo ficou com R$ 300 mil. A entidade promete também rever esses valores, de modo a torná-lo mais próximos das ofertas ao campeões do masculino.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 4 X 1 FLAMENGO

CORINTHIANS - Lelê; Belinha (Katiuscia), Tarciane, Andressa e Yasmim (Jaque Ribeiro); Diany (Gabi Morais), Ju Ferreira e Vic Albuquerque (Liana Salazar); Tamires, Gabi Portilho e Millene (Jheniffer). Técnico: Arthur Elias

FLAMENGO - Barbara; Monalisa (Rayanne), Daiane, Thais Regina e Jucinara; Thaisa (Agustina), Kaylane (Kaylaine Jr.) e Duda; Maria Alves (Gica), Crivelari e Sole Jaimes. Técnico: Luis Andrade

GOLS - Tamires a um minuto, e Millene aos 35 e 49 do primeiro tempo; Tamires aos 11, e Daiane aos 23 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thayslane de Melo Costa

CARTÕES AMARELOS - Jaque Ribeiro e Milene (Corinthians); Sole Jaimes, Maria Alves, Thaís Regina e Bárbara (Flamengo).

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo.