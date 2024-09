No dia em que completou 114 anos de vida, o Corinthians deu alegrias ao seu torcedor na Neo Química Arena, neste domingo (1), e venceu o Flamengo por 2 a 1 em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro no clássico das duas maiores torcidas do País.

Talles Magno e Romero fizeram os gols do Corinthians, enquanto Pedro, voltando de lesão após quase 1 mês, balançou as redes pelo time carioca.

PUBLICIDADE Com este resultado, o Corinthians vai aos 25 pontos e deixa momentaneamente a zona de rebaixamento, indo para a 16ª colocação. No entanto, o time do Parque São Jorge tem jogos a menos que todos os seus rivais na briga contra a queda para a Série B. Já o Flamengo se distancia da briga pelo título e fica com 44 pontos na quarta posição. O Corinthians volta a vencer após quatro partidas, com três derrotas e um empate neste período. Nos últimos 12 jogos, são apenas dois triunfos da equipe alvinegra.

Com reforços vindo mesmo com a dívida do clube nas alturas, o time do Corinthians fica mais qualificado e mostrou neste domingo ao torcedor que tem plenas condições de escapar da segunda divisão novamente. Além disso, as campanhas na Copa do Brasil e Sul-Americana também empolgam os alvinegros, que têm uma reta final de 2024 decisiva.

Talles Magno abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. David Luiz cometeu um erro ao furar uma bola, ela sobrou para Yuri Alberto, que cruzou, e Magno completou de cabeça para o fundo das redes para marcar seu terceiro gol com a camisa do Corinthians.

Romero comemora gol do Corinthians contra o Flamengo Foto: Reprodução/TV Globo

A empolgação da torcida local na Neo Química Arena durou pouco. 10 minutos depois, Matheus Bidu colocou a mão na bola dentro da área e, após revisão do VAR, o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Pedro estufou as redes no centro do gol de Hugo Souza e marcou o seu 11º gol no campeonato, sendo artilheiro isolado da competição.

No segundo tempo, a estrela de Romero brilhou. O paraguaio entrou aos 13 minutos no lugar de Talles Magno e em menos de um minuto em campo recebeu passe de Garro e saiu na cara de Rossi, não desperdiçando a chance e tocando a bola para o fundo das redes. Esse foi o 34º gol de Romero na Neo Química Arena, maior artilheiro da história do estádio.

O final do jogo foi tenso, com o Corinthians se fechando, e o Fla buscando o empate. A situação piorou quando, nos acréscimos, Yuri Alberto deu uma entrada violenta em Wesley e foi expulso. O lance desencadeou uma briga generalizada que ainda terminou com Alcaraz e Cacá recebendo cartões vermelhos.

O Corinthians estreou uma nova dupla de ataque com Talles Magno e Hector Hernandez. Porém, o espanhol não durou nem 3 minutos em campo no seu primeiro jogo com a camisa do Timão. Hernandez sentiu a coxa, desabou no gramado e foi substituto por Yuri Alberto.

FICHA TÉCNICA: CORINTHIANS 2 X 1 FLAMENGO

CORINTHIANS: Hugo Souza; Felix Torres, Cacá e André Ramalho; Fágner (Ryan), Bidu, José Martinez (Raniele), Garro e Charles; Hector Hernandez (Yuri Alberto) e Talles Magno (Romero). Técnico: Ramón Díaz

FLAMENGO: Rossi; Varela (Wesley), Fabrício Bruno, David Luiz (Allan) e Ayrton Lucas (Matheus Gonçalves); Léo Ortiz (Wesley), Pulgar (Alcaraz) e Gérson; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro (Carlinhos). Técnico: Tite

GOLS: Talles Magno, aos 26 do primeiro tempo e Romero, aos 14 do segundo tempo (COR); Pedro, aos 36 do primeiro tempo (FLA)

CARTÕES AMARELOS: Pulgar, Ayrton Lucas e Carlinhos (Flamengo); Talles Magno, Ramón Díaz, Martínez, Charles, Romero, Felix Torres (Corinthians)

CARTÃO VERMELHO: Yuri Alberto e Cacá (Corinthians); Alcaraz (Flamengo)

ÁRBITRO: Ramon Abatti (SC)

RENDA: R$ 2.599.000,00

PÚBLICO: 45.635 mil pessoas.

LOCAL: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)