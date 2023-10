Yuri Alberto e Lima anotam golaços, Cássio evita virada e Corinthians empata com o Fluminense

Não foi dessa vez que Mano Menezes conquistou sua primeira vitória no retorno ao Corinthians. Após um primeiro tempo primoroso no Maracanã, com Yuri Alberto inspirado, a equipe alvinegra parou no segundo tempo, viu Lima marcar golaços e levar o Fluminense ao empate por 3 a 3. Cássio ainda foi decisivo para evitar que a equipe tricolor buscasse a virada.

O resultado frustrante deixa o Corinthians em posição muito perigosa no Campeonato Brasileiro, distante apenas dois pontos da zona de rebaixamento e no modesto 13º lugar. A equipe alvinegra, que flertou com a derrota de virada após parar de produzir ofensivamente na etapa complementar, teve em suas mãos um jogo que poderia estimular uma arrancada na reta final do torneio nacional. Já o Fluminense fica na nona colocação, com 42 pontos, ainda próximo do G-6, caso a vaga direta não venha na final da Libertadores diante do Boca Juniors, no dia 4 de novembro, no Maracanã.

“A gente parou de jogar no segundo tempo, começou a dar chutão. No primeiro tempo, a gente dificultou o jogo do Fluminense, que correu atrás da gente. No segundo, nós ficamos atrás deles, o time não quis ficar com a bola e por isso o Fluminense cresceu no jogo”, analisou Renato Augusto, após o jogo.

Yuri Alberto conduz Corinthians no primeiro tempo

O Fluminense começou o jogo em um ritmo semelhante ao da seleção brasileira de Fernando Diniz. Com freio de mão puxado, a equipe que estreava um uniforme em homenagem a Cartola em nada se assemelhou à maestria das composições do histórico sambista.

Yuri Alberto deixou o Corinthians em vantagem no Rio. Foto: Ricardo Moraes/ Reuters

O Corinthians soube se aproveitar da displicência tricolor e, em uma jogada de transição, Yuri Alberto enganou Felipe Melo e Fábio para anotar um golaço aos 10 minutos. Poucos minutos depois, o centroavante perdeu um gol feito após presente da zaga do time das Laranjeiras.

A falha assombrosa de Yuri Alberto custou caro. Lima acertou um belo chute de trivela, aos 22, a bola tocou na trave antes de balançar a rede do gol defendido por Cássio. Mas não demorou para o atacante corintiano se redimir. Aos 27, em contragolpe após erro de passe do Fluminense, Yuri saiu cara a cara com Fábio e bateu com categoria para recolocar o Corinthians em vantagem. A torcida corintiana só teve o que comemorar no primeiro tempo. Marlon cometeu pênalti sobre Ruan, Fábio Santos cobrou a penalidade e anotou mais um, aos 32 minutos.

Corinthians leva sufoco no 2º tempo e agradece a Cássio por empate no Rio

Com o placar favorável, o Corinthians se deu ao luxo de reduzir a intensidade do jogo e viu o Fluminense ampliar a pressão no retorno do intervalo. Com o time tricolor postado totalmente no campo ofensivo, os visitantes apostaram no contragolpe.

A blitz tricolor surtiu efeito. Se Yuri Alberto teve uma noite inspirada, Lima não ficou para atrás. Aos 11 minutos, o ponta concluiu de fora da grande área e fez mais um golaço no Maracanã. A tensão que envolveu o jogo fez com que os tricolores elevassem o tom das reclamações contra o árbitro Paulo Cesar Zanovelli pela não marcação de dois pênaltis. Transtornados com a arbitragem, Thiago Santos e Felipe Melo foram expulsos no banco de reservas.

Lima marcou golaços no Maracanã e ajudou Fluminense a se recuperar. Foto: Ricardo Moraes/ Reuters

Totalmente recuado, o Corinthians não via escapatória senão amarrar o jogo do Fluminense e bloquear a entrada da área. Cássio foi decisivo para os visitantes em cobranças de falta e chutes de longa distância de Marcelo. Bastou um cochilo da zaga alvinegra para os donos da casa buscarem o empate. Arias não desperdiçou e correu para o abraço, aos 39.

O Fluminense continuou em busca da virada. A única finalização do Corinthians no segundo tempo aconteceu já nos acréscimos em um cabeceio de Roni. Cássio salvou três lances de gol nas últimas voltas do ponteiro, e o time de Mano respirou aliviado com o empate.

Próximos jogos de Fluminense e Corinthians

O Corinthians tem uma missão importante com boas chances de se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe alvinegra recebe o lanterna América-MG, na Neo Química Arena. A partida está agendada para domingo, às 18h30. No mesmo dia e horário, o Fluminense visita o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid.

FLUMINENSE 3 x 3 CORINTHIANS