Corinthians, Gaviões e Caixa assinam projeto de ‘vaquinha’ para quitar Neo Química Arena

Corinthians, Gaviões da Fiel e a Caixa Econômica Federal assinaram nesta sexta-feira, 18, o Protocolo de Intenções para quitar a Neo Química Arena, cuja dívida ultrapassa R$ 700 milhões. Na última semana, a torcida organizada já havia se reunido com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, para apresentar a proposta oficialmente. O documento regulariza a “vaquinha” e dá andamento na criação do fundo coletivo.

PUBLICIDADE O projeto prevê a criação de uma conta bancária em que os torcedores poderão depositar valores para que o clube possa destiná-lo à Caixa, com a intenção de quitar a dívida contraída ao longo da construção da Neo Química Arena. Corinthians, Gaviões e Caixa se reúnem nesta sexta-feira, 16h, para atender a imprensa e selar o acordo. “Após a assinatura, o Gaviões irá trabalhar para anunciar a plataforma, o site e a chave PIX, permitindo que os pagamentos sejam feitos diretamente na conta da Caixa, sem a possibilidade de movimentação da conta pelo Gaviões ou pelo Corinthians”, afirmou a torcida organizada, em nota oficial divulgada nesta sexta-feira. A ideia surgiu da própria Gaviões, que recebeu o aval do clube e do banco para seguir com a proposta.

Neo Química Arena Foto: Rebeca Reis/Ag. Paulistão

Ainda não há uma chave Pix destinada para receber doações até o momento. A dívida do estádio subiu em quase R$ 150 milhões nos últimos quatro anos, indo de R$ 566 milhões em 2020 para R$ 710 milhões até o meio de 2024. Ele se originou do empréstimo feito pelo Corinthians em 2014, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), com intermédio da Caixa, no valor de R$ 400 milhões.

A “vaquinha”, no entanto, não é o único projeto que o Corinthians tem em vista. No “Dia da Transparência, o diretor financeiro Pedro Silveira apresentou outra proposta para a questão da dívida da Arena em Itaquera. A ideia é lançar cotas de um fundo imobiliário para os torcedores investirem, ajudando a tratar a pendência. O projeto ainda é embrionário e foi idealizado na gestão anterior, de Duílio Monteiro Alves, mas não foi para frente.

“Resgatamos esse projeto porque realmente achamos ele muito bom. É uma maneira dos torcedores também serem donos da Arena e, quem sabe, ajudar a o clube a pagar essa dívida”, disse Silveira, ressaltando que a diretoria também trabalha com a Gaviões no projeto Pix da Fiel, para viabilizar valores para o pagamento do estádio. A dívida bruta total do clube já passa da casa dos R$ 2,3 bilhões.

No final de 2023, perto de acabar sua gestão, Duílio chegou a anunciar que havia um acerto com a Caixa para a quitação da dívida, algo negado pelo seu sucessor e atual presidente do Timão, Augusto Melo. Melo chegou a se reunir em Brasília com a Caixa, mas sem uma proposta concreta, segundo a instituição financeira.

Leia a nota da Gaviões da Fiel na íntegra

Nesta sexta-feira (18), a diretoria do Gaviões da Fiel, juntamente com a Caixa e a diretoria do Corinthians, assinam o Protocolo de Intenções referente à dívida contraída pela Arena Itaquera S.A. junto ao banco.

A Caixa apoia os esforços entre a torcida organizada e o clube na busca de alternativas para que a Fiel Torcida possa contribuir financeiramente para a quitação da dívida do estádio.

Após a assinatura, o Gaviões irá trabalhar para anunciar a plataforma, o site e a chave PIX, permitindo que os pagamentos sejam feitos diretamente na conta da Caixa, sem a possibilidade de movimentação da conta pelo Gaviões ou pelo Corinthians.

Mais uma vez, Fiel: não caiam em golpes. A assinatura não significa que a chave PIX estará ativa, no momento oportuno será divulgado em nossas redes sociais.