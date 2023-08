Corinthians prepara homenagens a torcedores mortos para enfrentar Estudiantes pela Sul-Americana

Eliminado da Copa do Brasil, o Corinthians tem na Copa Sul-Americana a principal competição da equipe no ano, em que o título garante vaga na Libertadores da próxima temporada. Contra o Estudiantes, na Neo Química Arena, os comandados de Vanderlei Luxemburgo iniciam a disputa por uma vaga às semifinais da competição e poderão ter uma motivação a mais: uma série de homenagens aos sete corintianos mortos em acidente de ônibus em Minas Gerais.

Segundo apurou o Estadão, a equipe prepara uma série de homenagens antes, durante a partida e nas arquibancadas contra o Estudiantes nesta terça-feira, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Para isso ocorrer, a Conmebol precisava aprovar o pedido do Corinthians. A Gaviões da Fiel chegou a pedir, informalmente à direção do clube, para que a partida fosse adiada, por entender que o momento é de luto. Nesta segunda-feira, a principal torcida organizada do clube teve suas atividades suspensas.

“O jogo em si é o menos importante de tudo agora. Pedimos para o clube tentar adiar a partida, sim, de maneira informal. Se tiver a partida, vamos estar no estádio e vamos fazer as devidas homenagens para todos da maneira que for possível. O foco agora não é a partida”, explicou Danilo Oliveira, conhecido como “Biu”, vice-presidente da organizada e responsável pela comunicação dos assuntos relacionados ao acidente em conversa por mensagem com a reportagem do Estadão.

Velório de torcedores corintianos acontece entre segunda e terça-feira em Pindamonhangaba. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Pelo regulamento da Copa Sul-Americana, o pedido de adiamento da partida não será possível. Todas as solicitações institucionais das equipes para os jogos precisam ser enviados para a entidade responsável pela realização da competição com, no mínimo, 72 horas de antecedência.

Sete torcedores do Corinthians morreram no acidente de trânsito na Rodovia Fernão Dias (BR-381). O veículo retornava de uma viagem a Belo Horizonte, onde a torcida acompanhou o empate por 1 a 1 entre Corinthians e Cruzeiro, sábado, no Mineirão. O veículo trazia torcedores de Taubaté, São José dos Campos, Jacareí, Pindamonhangaba e Caçapava. O capotamento ocorreu entre as cidades mineiras de Brumadinho e Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O clube lamentou a morte dos torcedores e se dispôs a arcar com quaisquer gastos que as famílias das vítimas venham a ter em decorrência do acidente. Na tarde desta segunda-feira, em Pindamonhangaba, aconteceu o velório dos corintianos.

Continua após a publicidade

Invencibilidade

Em campo, o Corinthians tentará defender uma invencibilidade contra o Estudiantes. Apesar de um espaço amostral pequeno, são três vitórias dos brasileiros em três partidas – todas amistosas. O último confronto ocorreu em 2009, vitória por 5 a 1 no Pacaembu. Nos confrontos pela Copa Sul-Americana, o Corinthians tentará eliminar o segundo time argentino na competição – passou pelo Newell’s Old Boys nas oitavas.

Luxemburgo tenta voltar a motivar a equipe após a eliminação dolorosa na Copa do Brasil diante do São Paulo. Com um time modificado na última rodada do Brasileirão contra o Cruzeiro, quando garantiu o empate por 1 a 1 no último lance com Gustavo Mosquito. O atacante retornou aos relacionados pela primeira vez em dez meses, após se recuperar de lesão no joelho.

Gustavo Mosquito salvou a noite do Corinthians no Mineirão, contra o Cruzeiro. Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta terça-feira, o Corinthians deve ter o retorno de seus titulares, poupados no duelo do fim de semana pelo Brasileirão. O treinador decidiu poupar Renato Augusto, Fábio Santos, Murillo, Gil, Maycon e Yuri Alberto. Todos devem retornar ao time titular contra o Estudiantes. Dos 11 iniciais, a principal perda é Adson, que foi negociado para o Nantes, da França, nesta semana. Ele já não atua mais pelo Corinthians.

“Estamos chateados (pela eliminação na Copa do Brasil), meu time ficou arriado após a perda. Estávamos empenhados em fazer o Corinthians ganhar. Tenho que dar parabéns aos jogadores que vieram, os que ficaram em São Paulo não tinham emocional para jogar aqui. Hoje, tirei alguns jogadores, botei outros e usamos o elenco. É analisar com calma e critério”, afirmou Luxemburgo, em entrevista coletiva após empate com o Cruzeiro.

Lucas Veríssimo, que fez sua estreia na última rodada, pode ser uma das novidades nesta terça-feira. Além dele, o garoto Wesley pode ganhar ainda mais espaço como titular, após a saída de Adson. Gabriel Moscardo, que retornou sem “ritmo” após apendicite, como o próprio treinador descreveu, deve ser utilizado ao longo dos 90 minutos. O volante roubou a bola de Gilberto e iniciou a jogada no gol de empate do Corinthians contra o Cruzeiro.

Continua após a publicidade

CORINTHIANS X ESTUDIANTES