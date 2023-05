Corinthians perde para o Del Valle na estreia de Luxemburgo na Libertadores e torcida protesta

A poucos dias de completar 71 anos, Vanderlei Luxemburgo fez mais uma reestreia em sua carreira como treinador de futebol – ele encarou a responsabilidade de tentar tirar o Corinthians da crise. Nesta terça-feira, a equipe recebeu o Independiente del Valle pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores, mostrou os mesmos problemas de outros jogos da temporada e perdeu o jogo por 2 a 1.

A derrota deixa o time com três pontos, na terceira posição da chave. O líder é o Argentinos Juniors, com sete, com o Independiente del Valle na segunda posição com seis pontos. O Liverpool do Uruguai é o lanterna, com um ponto.

Com pouco tempo de trabalho, Luxemburgo mandou a campo o Corinthians com poucas alterações em relação aos jogos anteriores. Em campo, a equipe encorpou os pedidos do treinador: disposição, força de vontade e correria.

Vanderlei Luxemburgo conversa com Róger Guedes e Yuri Alberto à beira de campo. Foto: Amanda Perobelli/ Reuters

Em dez minutos, a equipe já havia criado duas boas chances de gol, com direito a uma bola no travessão do jovem zagueiro Murilo, em escanteio cobrado por Matheus Bidu.

O ruim é que o time continuava a apresentar os mesmos defeitos de outras partidas nesta temporada, mesmo com a orientação de Luxemburgo à beira do campo. E em uma delas, o lance foi fatal. Aos 21 minutos, em uma estocada pela esquerda do ataque, a marcação falhou e Lautaro Díaz recebeu ótima bola de Hoyos, saiu na cara de Cássio e chutou forte para abrir o placar para o time do Equador.

Esperto, Luxemburgo já tinha dado o recado – a torcida não deixaria de apoiar o time, caso visse disposição dos jogadores. Na base do abafa, o Corinthians retomou o controle do jogo e chegou ao empate aos 35. Adson dominou na entrada da área e deu lindo passe para Róger Guedes, que apareceu sozinho na área e empatou o jogo.

O segundo começou e logo aos seis minutos o Corinthians já estava perdendo mais uma vez – e desta vez o time literalmente entregou o gol para o rival equatoriano. Maycon dominou errado uma bola no meio-campo, se esticou e tocou para trás, na fogueira, para Murillo, que também não conseguiu dominar a bola e Lautaro Díaz entrou na área para finalizar rasteiro, sem chances para Cássio.

Depois de quase empatar logo em seguida, com chances de Gil e Yuri Alberto, o Corinthians murchou em campo. O Del Valle teve um gol anulado por impedimento e Luxemburgo não conseguia fazer o seu time jogar bola. Ao seu lado, Fernando Lázaro e Danilo, que também trabalharam como treinadores do clube, e Mauro, ex-atacante e observador técnico, conversavam com Vanderlei, mas em vão. Ninguém conseguiu fazer o time jogar minimamente bem sequer para buscar o empate.

Luxemburgo terá um longo caminho pela frente, cheio de trabalho, para fazer com que o Corinthians comece a apresentar um futebol razoável. Com duas derrotas em casa em três jogos, a situação na Libertadores ficou bem difícil.

PROTESTO

Após o apito final, torcedores do Corinthians protestaram contra a diretoria, tendo como alvo o presidente Duílio Monteiro Alves. Questionado sobre as críticas da torcida ao mandatário, Paulinho preferiu se esquivar. “Entramos desligados. No futebol, não dá desta forma. A questão do presidente… não vou falar sobre isso, ele vem nos ajudando o máximo”, afirmou.

CORINTHIANS 1 x 2 INDEPENDIENTE DEL VALLE